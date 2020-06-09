Son dakika... Ayşegül Atik öldü mü? Ayşegül Atik kimdir?

09 Haziran 2020 Salı 10:24 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 10:24

Gelen son dakika bilgisine göre Türk tiyatrosunun önemli oyuncularından Ayşegül Atik hayatını kaybetti. Ayşegül Atik'in ölümü sonrası Ayşegül Atik kimdir? sorusu merak edilir oldu. 1948 yılında Ankara'da doğan ünlü oyuncunun asıl adı Mürşide Ersoy'du. Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu En Son Babalar Duyar, Şen Yuva, Kısmetim Otel, Dayan Yüreğim gibi yapımlarda rol almıştı. Haberin duyulmasından sonra sosyal medyada 'Ayşegül Atik kimdir?' şeklindeki aramalar da arttı. İşte Ayşegül Atik'in ölümü hakkında son dakika haberi ve Ayşegül Atik'in hayatı.

Eşi Ali Atik ile oynadığı tiyatro ve televizyon dizileri ile filmlerden tanınan usta oyuncu Ayşegül Arsoy’un uzun süredir yaşadığı Bodrum’da dün gece kalp krizi sonucu vefat etti.

Ali Erkazan, Ali Sunal, Hatica Arslan, Levent Ülgen gibi oyuncularla birlikte rol aldığı En Son Babalar Dizisi ile hafızalara kazınan Ayşegül Atik'in ölümü ailesi başta olmak üzere tüm tiyatro camiasını yasa boğdu. 1980'li yıllarda 'Önce alışveriş sonra fiş' sloganıyla da hatırlanan Ayşegül Atik'in ölüm haberi sonrası sosyal medyada taziye mesajları da gelmeye başladı. Demirören Haber Ajansı'nın aktardığı son dakika bilgisine göre Ayşegül Atik, Bodrum'da kalp krizi yüzünden vefat etti.

'EN SON BABALAR DUYAR' DİZİSİYLE HATIRLANAN AYŞEGÜL ATİK KİMDİR?

Türk televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yer alan En Son Babalar Duyar'daki rolüyle hatırlanan Ayşegül Atik'in hayatı...

1948 yılında dünyaya gelen usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ayşegül Atik Ankara doğumludur. 1980'li yıllarda Ali Atik ile beraber Önce Alışveriş Sonra Fiş sloganı ile hafızalarda yer edinen KDV reklamında oynamıştır. Gerçek ismi Mürşide Ersoy olan Ayşegül Atik 5 kardeştir.

Ankara TED Koleji'ni bitirmiş ardından Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

1977 yılında KDV reklamında rol aldığı Ali Atik ile evlenmiş 2002 yılında evliliği son bulmuştur. Ayşegül Atik'in bu evliliğinden Argun ve Alper isimlerinde iki oğlu olmuştur.

Bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi'nde Oyunculuk Ana Sanat Dalı Öğretim görevlisi olarak görev yapan Ayşegül Atik bugüne kadar Taşı Toprağı Altın Şehir, Tatlı Çarşamba, Kartallar Yüksek Uçar, Sen de mi Şakir, Alıştık Artık, En Son Babalar Duyar, Kısmetim Otel, Şen Yuva, Ali Kundilli 2 ve Yaşamak Güzel Şey gibi bir çok projede rol almıştır.

2017 yılında ise Dayan Yüreğim isimli dizide rol almış ve dizide Türkan karakterini canlandırmıştır

Ali Atik -Ayşegül Atik Çocuk Tiyatrosunu kurup işlettiler. Ali Atik, 1977 yılında oyuncu Ayşegül Atik ile evlendi. 2002 yılında boşandı. Alper ve Argun Atik adlarında iki oğlu vardır.

Kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Ali Atik’den iki çocuğu bulunan Arsoy’un vefatını, aileyi yakından tanıyan A. Faruk Urfalı duyurdu:

“Değerli sanatçı abim Ali Atik'in eşi, çocukları arkadaşlarım Alper ve Argun Atik'in anneleri Türk tiyatrosunun, sinemasının ve Tv dünyasının ünlü sanatçısı Ayşegül Arsoy ( Atik ) uzun suredir rahatsızlığından dolayı tedavi görüyordu ve bu gece Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Ayşegül Hanım'a Allah'tan rahmet, Atik ailesine baş sağlığı diliyorum. Seni unutmayacağız Ayşegül Hanım... Mekanın cennet olsun...'