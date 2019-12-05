Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren Özdemir açıklaması! Ceren Özdemir katili suçunu itiraf etti!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maldiv’li mevkidaşı İmran Abdullah’ı makamında kabulu sırasında Türkiye'yi ayağa kaldıran Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren Özdemir açıklaması geldi. Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle; Yapılan tespitlerde daha önce bir tanışıklıkları olmadığı aşikar. Söyledikleri ne kadar doğru soruşturmada ortaya çıkacak. Elinde bıçakla hiç tanımadığı birini katledecek bir caniyle karşı karşıyayız.

BAKAN SOYLU'DAN CEREN ÖZDEMİR AÇIKLAMASI!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maldiv’li mevkidaşı İmran Abdullah’ı makamında kabulu sırasında Türkiye'yi ayağa kaldıran Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Yapılan tespitlerde daha önce bir tanışıklıkları olmadığı aşikar. Söyledikleri ne kadar doğru soruşturmada ortaya çıkacak.

Elinde bıçakla hiç tanımadığı birini katledecek bir caniyle karşı karşıyayız.

CEREN ÖZDEMİR KATİLİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ!

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

POLİSİ DE YARALAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı polisin operasyonuyla yakalandı.

Saklandığı evde gözaltına alınırken kendisini yakalamaya çalışan bir polisi de bıçakla yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi. Cezaevi firarisi ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen şüphelinin geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin saldırısı sonucu yaralanan polis memuru ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

VALİLİK: ŞÜPHELİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili Ordu Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ceren Özdemir isimli Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisinin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yapılan kamera, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde; öldürme olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen eşkâlle uygun şahıs, ilimiz Altınordu ilçesi Otogar civarında güvenlik güçlerimizce suç aletiyle birlikte yakalanmıştır.

Ö.A. isimli şüpheli, yakalanma esnasında emniyet görevlilerimize mukavemet ederek, 2 polis memuru hafif şekilde yaralamıştır. Gözaltına alınan zanlı, yapılan mülakatta suçunu itiraf etmiştir" denildi.

Açıklamada, "Ö.A. isimli zanlının 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar ettiği ve arandığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili tahkikat, çok yönlü olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

BAKAN SELÇUK: KATİLİN EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN...

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, " Ordu’da Ceren Özdemir kızımızın katledilmesi hepimizi derinden yaraladı. Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman ekiplerimiz ile ailemize psikososyal destek sağlıyoruz. Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.