Son dakika... Beyoğlu'nda cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Beyoğlu'nda cuma namazı kılınacak yerler

28 Mayıs 2020 Perşembe 17:08 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 17:08

Beyoğlu'nda cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve karar resmen açıklandı. Beyoğlu'nda cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Beyoğlu cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Beyoğlu için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler...

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Beyoğlu ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

BEYOĞLU'NDA CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?

Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

BÜYÜK PİYALE PAŞA CAMİİ

KILIÇ ALİ PAŞA CAMİİ

TOPHANE NUSRETİYE CAMİİ

CAMİİKEBİR CAMİİ

ARAP CAMİİ

KAMER HATUN CAMİİ

EYYÜHÜM AHMET CAMİİ

EMİN CAMİİ

SİNANPAŞA CAMİİ

CİHANGİR CAMİİ

ÇORLULU ALİ PAŞA CAMİİ

SOKULLU MEHMET PAŞA CAMİİ

SURURİ MEHMET CAMİİ

ÖRNEKTEPE ŞAHADET CAMİİ

MUMCUZADE CAMİİ

PAŞA BABA TEKKESİ CAMİİ

ÇIKSALIN CAMİİ

HANDANAĞA CAMİİ

OKÇU MUSA CAMİİ

MAKBUL İBRAHİM PAŞA CAMİİ

KEÇECİPİRİ CAMİİ

MAHMUTAĞA CAMİİ

HACI AHMET CAMİİ

KİREMİTÇİ AHMET CAMİİ

YELDEĞİRMENİ CAMİİ

FATİH SULTAN KONAK CAMİİ

İLÇE İLÇE İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

