Son dakika... Beyoğlu'nda cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Beyoğlu'nda cuma namazı kılınacak yerler

Beyoğlu'nda cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve karar resmen açıklandı. Beyoğlu'nda cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Beyoğlu cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Beyoğlu için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler...
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Beyoğlu ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.
BEYOĞLU'NDA CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?
Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.BEYOĞLU'NDA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
BÜYÜK PİYALE PAŞA CAMİİ
KILIÇ ALİ PAŞA CAMİİ
TOPHANE NUSRETİYE CAMİİ
CAMİİKEBİR CAMİİ
ARAP CAMİİ
KAMER HATUN CAMİİ
EYYÜHÜM AHMET CAMİİ
EMİN CAMİİ
SİNANPAŞA CAMİİ
CİHANGİR CAMİİ
ÇORLULU ALİ PAŞA CAMİİ
SOKULLU MEHMET PAŞA CAMİİ
SURURİ MEHMET CAMİİ
ÖRNEKTEPE ŞAHADET CAMİİ
MUMCUZADE CAMİİ
PAŞA BABA TEKKESİ CAMİİ
ÇIKSALIN CAMİİ
HANDANAĞA CAMİİ
OKÇU MUSA CAMİİ
MAKBUL İBRAHİM PAŞA CAMİİ
KEÇECİPİRİ CAMİİ
MAHMUTAĞA CAMİİ
HACI AHMET CAMİİ
KİREMİTÇİ AHMET CAMİİ
YELDEĞİRMENİ CAMİİ
FATİH SULTAN KONAK CAMİİ