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Son dakika Çekmeköy'de yangın çıktı! Çekmeköy'de korkutan yangın nerede?

Son dakika Çekmeköy'de yangın çıktı! Çekmeköy'de korkutan yangın nerede? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İstanbul, Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Son dakika Çekmeköy yangını hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Son dakika Çekmeköy'de yangın çıktı. Çekmeköy'de korkutan yangın nerede? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İstanbul, Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. 
 
ÇEKMEKÖY'DE KORKUTAN YANGIN NEREDE?
Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alandan saat 11.30 sıralarında dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiyenin bölgede çalışması sürüyor. Son dakika Çekmeköy yangınına dair açıklamalar gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir. 
 

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