Son dakika deprem haberleri: Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi açıkladı

Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde sorusu Kandili Rasathanesi'nde gelen son dakika haberi üzerine gündeme bomba gibi düştü. Alınan son dakika bilgisine göre; Adana'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 15.20'de merkez üssü Adana Ceyhan olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü resmi internet sayfaları üzerinden son depremler hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Yapılan son duyurular arasında en dikkat çeken ise Adana'da yaşanan deprem oldu. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 15.20'de merkez üssü Adana Ceyhan olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, her iki bölgede de kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Gün içerisinde başka illerde de küçük çaplı sarsıntılar yaşanıyor. İşte, ülkemizdeki son depremlerin listesi...

Kandilli Rasathanesi'ne yansıyan verilere göre, 1-2 Şubat 2019 tarihlerinde bazı merkezlerde depremler meydana geldi.

Bölgelerinde yaşanan sarsıntının ardından son depremler hakkında bilgi almak isteyen binlerce vatandaş, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 1-2 Şubat 2019 tarihli son depremler listesi

Deprem nedir? deprem nerelerde oluşur?

Depremin sözlük anlamı yer kabuğunun derin katmanlarını kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürmesi sırsında oluşan,sarsıntı,yerin hareketidir. Deprem bilimi sismolojidir.Gerçek anlamı ise Dünya yüzeyindeki bir kırık boyunca koparak fırlayan,sıkıştırılmış yada gerilmiş kayaların neden olduğu titreşimler ve sarsıntılar biçiminde görülen ani bir enerji boşalımıdır.Volkanlardan fışkıran lavlarda küçük sarsıntılara neden olabilir.Yılda yaklaşık bir milyon deprem olduğu tahmin edilektedir ama bunların çoğu öyle küçüktür ki farkedilmedn geçerler.

Yaygın bir yıkıma yol açan gerçekten şiddetli depremler yaklaşık iki haftada bir olur.Neyse ki bunların çoğu okyanuslar altında yer aldığından insanlara zarar vermez.Yüzeyin 700km altında oluşan depremlere ne gibi nedenlerin yol açacağı bilinmemektedir. Bir kırık boyunca kayma kırık düzlemi üstündeki sürtünme tarafından önlenir.Bu,enerjiyi ortaya çıkarır;enerjide esnek bir biçim değişimi olarak biriken hareketi üretir.Örn:Bir yay gerildiğinde bu sonuç elde edilir.Sonunda gerilim kritik bir noktaya erişir,sürtünme alt edilir ve kayalar birikmiş enerjilerini öne arkaya titreşerek deprem biçiminde boşaltıp birbirine çarparak fırlatırlar.

Esnek biçim değişimini taşıyamayacak duruma gelen kaya büklümleri,bir kırık oluşturacak parçalandıklarında da deprem olabilir. Sismik dalgalar merkezden dışarı doğru,tıpkı bir silh ateşlendiğinde ses dalgalarının yayılması gibi her yönde yayılırlar.Başlıca iki tür deprem vardır.

Skıştırma dalgaları ve makaslama dalgalrıdır. Sıkıştırma dalgaları içinden geçtikleri kaya taneciklerinin dalga yönünde öne arkaya sallanmalarına neden olurlar.Makaslama dalgaları ise taneciklerin kendi geçiş yönlerine dik açıyla titreşmelerine yol açarlar.Her iki tür sismik dalagadada tanecikleri fiziksel olarak hareket ettirmez,yalnızca onalrın arkasından geçer. Sıkıştırma dalgaları makaslama dalgalrından 1,7 kez daha hızlı hareket eder ve deprem kayıt istasyonunda önce bunlar saptanır.

Bu yüzden sismologlar onlara birincil dalgalar,makaslama dalgalrına ikincil dalgalar adını verirler.Sismolglar bir başka dalga türü daha bulmuşlardır:Uzun dalga yada yüzey dalgası.En yüksek şoklara yol açan dalgalardır. Depremin şiddetini ölçmek için riçhter ölçeği kullanılır.

Şiddet ölçüleri öylesine ayarlanmıştır ki, ölçekteki her birim önceki tarafından bırakılan enerjinin 30 katıdır.2lik şiddet çok zor hissedilir oysa 7 şiddetinde bir deprem büyük bir alanda yıkıcı etkiye sahip depremin alt sınırıdır.

DEPREM NERELERDE OLUŞUR:

Deprem herhangibir yerde ve herhangibir zamanda oluşabilir.Genel olarak depremlerin kabuğu oluşturan levhaların sınırlarında oluştuğu söylernebilir. Dünyanın çeşitli yerlerinde benzer nitelikte depremlerin tekrarlandığı gözlenmiştir