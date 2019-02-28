Son Dakika kar tatili haberleri: 1 Mart Cuma günü okullar tatil mi? Erzurum, Malatya ve Elazığ’da son durum

Meteoroloji’nin kar uyarısı sonrası 28 Şubat’ta okullar tatil edildi. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile ilimiz genelinde 28 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi. Ağrı Valiliği de merkez ve bağlı köylerde bugün eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Kar yağışının halen etkisini sürdürdüğü başta Erzurum, Bingöl, Elazığ ve Malatya’nın bazı ilçelerinde yaşayan vatandaşlar “1 Mart Cuma günü kar tatilimi?” sorusunun cevabını arıyor. İşte 1 Mart Cuma günü tatil olan iller

YARIN HANGİ İLLERDE KAR TATİLİ VAR?

ELAZIĞ VE BİNGÖL'DE DE TATİL

Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildiği bildirildi. Gece başlayan kar yağışının ardından beyaza bürünen kentte ekipler, bazı bölgelerde oluşan buzlanmaya karşı tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de bir hafta aranın ardından akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kar ve tipi nedeniyle ilçe genelindeki okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi. Kapalı köy yollarının açılması, biriken karların temizlenmesi için Özel İdare ve belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.

ERZURUM

Yoğun kar yağışı dolayısıyla Erzurum'un Horasan ilçesindeki ve kent genelinde taşımalı eğitim yapılan okullar da bugün tatil edildi.