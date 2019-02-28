Son Dakika kar tatili haberleri: 1 Mart Cuma günü okullar tatil mi? Erzurum, Malatya ve Elazığ’da son durum
1 Mart Cuma günü kar tatili var mı? Kar tatili ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dün akşam itibariyle kar yağışının etkili olduğu illerde okullar tatil edilmişti. Meteoroloji’den yapılan uyarılar sonrası bazı illerde kar ve fırtına etkisini gösterdi ve Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Daha sonra Ağrı Valiliği’nden de aynı açıklama geldi. Bugün de başta Erzurum olmak üzere, Malatya, Elazığ ve Bingöl’de yaşayan vatandaşlar 1 Mart Cuma günü kar tatili mi? Sorusunun cevabını arıyor. Peki yarın hangi illerde okullar tatil? İşte haberimizin detayları…
Meteoroloji’nin kar uyarısı sonrası 28 Şubat’ta okullar tatil edildi. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile ilimiz genelinde 28 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi. Ağrı Valiliği de merkez ve bağlı köylerde bugün eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Kar yağışının halen etkisini sürdürdüğü başta Erzurum, Bingöl, Elazığ ve Malatya’nın bazı ilçelerinde yaşayan vatandaşlar “1 Mart Cuma günü kar tatilimi?” sorusunun cevabını arıyor. İşte 1 Mart Cuma günü tatil olan iller
YARIN HANGİ İLLERDE KAR TATİLİ VAR?
ELAZIĞ VE BİNGÖL'DE DE TATİL
Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildiği bildirildi. Gece başlayan kar yağışının ardından beyaza bürünen kentte ekipler, bazı bölgelerde oluşan buzlanmaya karşı tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de bir hafta aranın ardından akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kar ve tipi nedeniyle ilçe genelindeki okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi. Kapalı köy yollarının açılması, biriken karların temizlenmesi için Özel İdare ve belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.
ERZURUM
Yoğun kar yağışı dolayısıyla Erzurum'un Horasan ilçesindeki ve kent genelinde taşımalı eğitim yapılan okullar da bugün tatil edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.