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Son depremler: Bugün nerede deprem oldu 19 Ekim son deprem listesi

Son depremler ile birlikte bugün nerede deprem oldu sorusuna yanıt arayanlar için 19 Ekim son deprem listesi bu haberimizde derledik. Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Amasya Merzifon'da dün akşam saat 22:00'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde ise Ağrı depremle sarsıldı! Merkez üssü Ağrı'nın Patnos ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem halkta korku ve paniğe yol açtı. Deprem Çorum'dan hissedildiKandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin şiddeti ve derinliğiyle ilgili bilgileri resmi sayfası üzerinden paylaşıyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü resmi internet sayfaları üzerinden son depremler hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Yapılan son duyurular arasında en dikkat çeken ise Amasya ve Girit Adası açıklarındaki deprem oldu. Deprem, her iki bölgede de kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Gün içerisinde başka illerde de küçük çaplı sarsıntılar yaşanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ülkemizdeki son depremlerin listesi haberimizde yer alan link üzerinden takip edebileceğiniz gibi yeni gelişmeleri star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.

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Son depremler ile birlikte bugün nerede deprem oldu sorusuna yanıt arayanlar için 19 Ekim son deprem listesi bu haberimizde derledik. Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Amasya Merzifon'da dün akşam saat 22:00'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çorum'dan hissedildi. Sabah saatlerinde ise Ağrı depremle sarsıldı! Merkez üssü Ağrı'nın Patnos ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem halkta korku ve paniğe yol açtı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin şiddeti ve derinliğiyle ilgili bilgileri resmi sayfası üzerinden paylaşıyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü resmi internet sayfaları üzerinden son depremler hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Yapılan son duyurular arasında en dikkat çeken ise Amasya ve Girit Adası açıklarındaki deprem oldu. Deprem, her iki bölgede de kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Gün içerisinde başka illerde de küçük çaplı sarsıntılar yaşanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ülkemizdeki son depremlerin listesi haberimizde yer alan link üzerinden takip edebileceğiniz gibi yeni gelişmeleri star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.

Amasya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD'tan (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) yapılan bilgilendirmeye göre Amasya Gümüşhacıköy'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldü. Depremin meydana gelme saati ise (22:00:47) olarak açıklandı.

AMASYA VALİLİĞİ: “DEPREM NETİCESİNDE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTA”

Amasya Valiliği, ilde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğun yansımadığını duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 22.00'de meydana gelen yerin 5 kilometre altındaki merkez üssü Gümüşhacıköy Akpınar köyü olan deprem sonrası Amasya Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Deprem neticesinde, an itibari ile ilçe merkezi veya köylerinde tespit edilen herhangi bir olumsuzluk veya vatandaşlarımızdan gelen herhangi bir ihbar bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

 

Ağrı’da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Merkez üssü Ağrı'nın Patnos ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem halkta korku ve paniğe yol açtı.

Ağrı depremle panik yaşadı. Ağrı’da saat 11:03’te gerçekleşen deprem korkuttu. AFAD tarafından 4.2, Kandilli Rasathanesi tarafından 4.4 olarak ölçülen deprem yerin 10 kilometre altında meydana geldi.

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2018.10.19 09:05:30  34.6913   24.5973        6.5      -.-  3.2  3.2   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                        
2018.10.19 09:04:04  39.3877   28.4940        2.5      -.-  1.8  -.-   KARABAHCE-BIGADIC (BALIKESIR)                    
2018.10.19 08:07:20  37.8835   36.0450        8.8      -.-  2.5  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                          
2018.10.19 07:57:40  40.5613   27.1105       16.6      -.-  1.2  -.-   MARMARA DENIZI                                   
2018.10.19 06:32:09  38.8565   26.9572        6.6      -.-  1.6  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                      
2018.10.19 06:07:02  35.6852   27.8857       11.2      -.-  3.0  3.1   AKDENIZ                                                
2018.10.19 05:36:39  36.9148   27.5965        5.0      -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          
2018.10.19 04:43:52  37.8400   29.8853       11.9      -.-  1.3  -.-   AKPINAR-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR)                  
2018.10.19 04:41:16  36.1047   27.4450        5.1      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                              
2018.10.19 04:23:31  35.4737   31.0812        5.0      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                              
2018.10.19 04:21:05  36.3625   28.7072       16.9      -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                              
2018.10.19 04:03:37  36.4687   28.7207        5.0      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                              
2018.10.19 04:00:54  40.3797   35.6718       12.1      -.-  1.9  -.-   DAVUTEVI-GOYNUCEK (AMASYA)                          
2018.10.19 03:55:33  40.4967   27.4982       10.0      -.-  1.4  -.-   AVSA-MARMARA (BALIKESIR)                            
2018.10.19 02:23:58  39.5437   26.1500        5.2      -.-  2.2  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                  
2018.10.19 02:22:48  39.5980   26.0907       14.5      -.-  1.7  -.-   TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE)                         

 

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