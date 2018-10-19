Son depremler: Bugün nerede deprem oldu 19 Ekim son deprem listesi

Son depremler ile birlikte bugün nerede deprem oldu sorusuna yanıt arayanlar için 19 Ekim son deprem listesi bu haberimizde derledik. Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Amasya Merzifon'da dün akşam saat 22:00'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çorum'dan hissedildi. Sabah saatlerinde ise Ağrı depremle sarsıldı! Merkez üssü Ağrı'nın Patnos ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem halkta korku ve paniğe yol açtı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin şiddeti ve derinliğiyle ilgili bilgileri resmi sayfası üzerinden paylaşıyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü resmi internet sayfaları üzerinden son depremler hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Yapılan son duyurular arasında en dikkat çeken ise Amasya ve Girit Adası açıklarındaki deprem oldu. Deprem, her iki bölgede de kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Gün içerisinde başka illerde de küçük çaplı sarsıntılar yaşanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ülkemizdeki son depremlerin listesi haberimizde yer alan link üzerinden takip edebileceğiniz gibi yeni gelişmeleri star.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.

Amasya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD'tan (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) yapılan bilgilendirmeye göre Amasya Gümüşhacıköy'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Depremin derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldü. Depremin meydana gelme saati ise (22:00:47) olarak açıklandı.



AMASYA VALİLİĞİ: “DEPREM NETİCESİNDE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTA”



Amasya Valiliği, ilde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğun yansımadığını duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 22.00'de meydana gelen yerin 5 kilometre altındaki merkez üssü Gümüşhacıköy Akpınar köyü olan deprem sonrası Amasya Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Deprem neticesinde, an itibari ile ilçe merkezi veya köylerinde tespit edilen herhangi bir olumsuzluk veya vatandaşlarımızdan gelen herhangi bir ihbar bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Ağrı’da 4.2 büyüklüğünde deprem!



Merkez üssü Ağrı'nın Patnos ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem halkta korku ve paniğe yol açtı.



Ağrı depremle panik yaşadı. Ağrı’da saat 11:03’te gerçekleşen deprem korkuttu. AFAD tarafından 4.2, Kandilli Rasathanesi tarafından 4.4 olarak ölçülen deprem yerin 10 kilometre altında meydana geldi.