Son Depremler: İstanbul ve Yalova'da deprem mi oldu kaç şiddetinde AFAD Kandilli Rasathanesi açıklama geldi mi

Son Depremler: Marmara ve Ege'de deprem mi oldu kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi açıkladı mı? İstanbul ve Yalova'da kaç şiddetinde deprem oldu? soruların yanıtları merak ediliyor. Marmara ve Ege Denizi'nde sabah saatlerinde deprem oldu. Ege'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Marmara ve Ege'de meydana gelen deprem haberleri ile ilgili detaylar haberimizde. Vatandaşlar gerçekleşen son depremleri araştırmaya başladı. İstanbul'da da hissedilen bir deprem oldu. Yalova Çınarcık merkezli 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'da da hissedildi. Saat 09.34'de İstanbul'da da hissedilen bir deprem oldu. Kısa süreli hissedilen depremin merkez üssü henüz bilinmiyor. Paniğe neden olan depremde sarsıntıyla birlikte bazı vatandaşlar evlerinden dışarıya çıktı. İlk belirlemelere göre deprem can ve mal kaybına yol açmadı. Son dakika deprem haberleri ile ilgili yeni gelişmeler star.com.tr'de.

Yalova Çınarcık merkezli 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'da da hissedildi.

Saat 05.36'da Yalova Çınarcık merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ gibi çevre illerde de hissedildi. Paniğe neden olan depremle ilgili konuşan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, 'İstanbul'da deprem olmasını beklediğimiz fay şu anki depremin oldukça kuzeyinde. Ancak önemli olan depreme hazır olmak. Deprem herhangi bir zamanda olabilir' dedi. Dün deprem uyarısı yapan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise 'Depremin öncüsü diyemeyeceğiz ama bir gerginlik biriktirdiğinin işareti' diye konuştu.



Marmara Bölgesi'nde birçok kişi güne deprem ile uyandı. Saat 05.36'da Yalova Çınarcık merkezli bir deprem meydana geldi. AFAD'ın 4.1, Kandilli Rasathanesi'nin ise 4.3 olarak açıkladığı ve yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildi.

YALOVA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI



Yalova Valisi Muammer Erol, kentte meydana gelen depremde can veya mal kaybının olmadığını bildirdi.



Vali Erol, yaptığı yazılı açıklamada, "Çınarcık Esenköy arasında saat 05.36 da 4,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolayısı ile acil çağrı merkezimize, emniyet ve jandarma birimlerimize şu ana kadar can ve mal kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar düşmemiştir." İfadesini kullandı.

İSTANBUL'DA DEPREM OLDU!



Saat 09.34'de İstanbul'da da hissedilen bir deprem oldu. Kısa süreli hissedilen depremin merkez üssü henüz bilinmiyor.



EGE'DE DEPREM OLDU!



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.54’te Ege Denizi açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Son depremler şu şekilde…



SON DEPREMLER



Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



Şu andaki haliyle telaş edilecek bir deprem gibi durmuyor"



İTÜ Öğretim Üyesi, Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Yalova’da meydana gelen depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Bu 4 büyüklüğündeki deprem hepimizi biraz heyecanlandırdı. Yapılacak şey bunu izlemek, artçıları olacak mı buna bakacağız” dedi.



İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz:



"Bu bölge biliyorsunuz çok sayıda deprem üreten faylardan oluşuyor. 1999 depremi bunun hemen doğusunda meydana gelmişti. Büyüklükleri, Avrupa Sismolojik Birliği tarafından 4, AFAD tarafından 4,1, Kandilli tarafından 4,3 olarak veriliyor. Olan deprem karada olan bir deprem. Bu bölgede 4 büyüklüğünde deprem olması bir takım fayların kırılmasına işaret ediyor. Ancak bu herhangi bir depremin öncüsü olarak beklenen bir deprem değildir. Bu 4 büyüklüğündeki deprem hepimizi biraz heyecanlandırdı. Yapılacak şey bunu izlemek, hemen arkasından artçıları olacak mı küçülerek sonlanacak mı buna bakacağız. Şu andaki haliyle telaş edilecek bir deprem gibi durmuyor.

Depremler nasıl oluşur ?



Depremler, yerkabuğundaki fay adı verilen kırıklarda meydana gelir. Faylar, kayanın kırılgan özelliğe sahip olmasından dolayı yüksek basınç (gerilme, sıkışma veya bükülme) altında kırılmasıyla oluşur. Gerilme levhaların kademeli hareketi sonucunda yerkabuğunun değişik noktalarında meydana gelir. Depremler, kayalık bir alanda oluşan gerilmenin ani bir harekete yol açacak kadar yükselmesiyle olur. Bu hareket, kayanın en zayıf noktasında kırılmasıyla yeni bir fay oluşturabilir yada kaya var olan fay boyunca kayar. Bunun sonucunda, gerilmenin boşalmasıyla olağanüstü büyük boyutta enerji açığa çıkar. Bu enerjinin çevredeki kaya kütlelerinde oluşturduğu titreşim depremi yaratır. Depreme yol açan kayalardaki kırılma yada kaymanın başladığı noktaya deprem odağı, bu noktanın tam üzerine rastlayan alana da deprem merkezi denir.









Deprem çeşitleri



1. Tektonik Depremler:İç kuvvetlerin neden olduğu gerilimlerin boşalması ile meydana gelen yer kabuğu hareketlerinin yol açtığı sarsıntılara Tektonik Depremler adı verilir. Gerek şiddet gerekse etki alanı bakımından en önemli ve en yıkıcı olan depremlerdir. Yeryüzünde olan depremlerin % 90'ı bu gruba girer. Türkiye'de olan depremler de büyük çoğunlukla tektonik depremlerdir.



2. Volkanik Depremler: Bunlar volkanların püskürmesi sonucu oluşurlar. Yerin derinliklerinde ergimiş maddenin yeryüzüne çıkışı sırasındaki fiziksel ve kimyasal olaylar sonucunda oluşan gazların yapmış oldukları patlamalarla bu tür depremlerin meydana geldiği bilinmektedir. Bunlar da yanardağlarla ilgili olduklarından yereldirler ve önemli zarara neden olmazlar. Japonya ve İtalya'da oluşan depremlerin bir kısmı bu gruba girmektedir. Türkiye'de aktif yanardağ olmadığı için bu tip depremler olmamaktadır.



3. Çöküntü Depremleri: Bunlar yer altındaki boşlukların (mağara), kömür ocaklarında galerilerin, tuz ve jipsli arazilerde erime sonucu oluşan boşlukları tavan bloğunun çökmesi ile oluşurlar. Hissedilme alanları yerel olup enerjileri azdır fazla zarar getirmezler. Özellikle karstik sahalarda görülürler. Ülkemizde en çok Akdeniz Bölgesindeki karstik mağaraların tavan kısımlarının çökmesi ile meydana gelirler.





SON DEPREMLER LİSTESİ



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerinde göre 2.5 ve üzeri hissedilebilir son depremler:



2018.12.01 09:55:25- 2.8 KM - 2.8 CAYGECIT-MUTKI (BITLIS)



2018.12.01 08:42 - 8.1 KM - 2.8 AKDENIZ



2018.12.01 04:15 - 50.0 KM - 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ)



2018.12.01 02:40 - 19.1 KM - 3.7 AKDENIZ



2018.11.30 - 18:04 - 16.7 KM - 4.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)



2018.11.30 - 11:59 - 1.2 KM - 3.4 CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)



2018.11.30 - 05:36 - 6.9 KM - 4.3 ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)



2018.11.30 - 03:56 - 8.4 KM - 3.0 KAPAKLI-AKHISAR (MANISA)



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesinin 222 kilometre açığında saat 18.04'te 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.



Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak ve depremin merkez üssünü Girit Adası açıkları Akdeniz olarak açıkladı.



Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.







'Deprem olacak' dedi, 16 saat sonra Marmara sallandı



Jeofizik Mühendisleri Odası Yalova Temsilcisi Osman Kendir’in 'Marmara’da gerilim arttı her an deprem olabilir' açıklamasından 16 saat sonra merkez üssü Yalova’nın Çınarcık ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Jeofizik Mühendisleri Odası Yalova Temsilcisi Osman Kendir çalışmalara ve MTA haritasından elde ettiği verilere dayanarak 29 Kasım 2018 Perşembe günü Marmara’da stresin arttığını ve her an bir depremin meydana gelebileceğini açıklamış ve uyarıda bulunmuştu. Kendir’in açıklamalarının ardından 16 saat geçmeden Yalova’nın Çınarcık ilçesi merkez üslü bir deprem yaşandı. Çevre illerden de hissedilen depremde herhangi bir hasar, can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.



EVİNİZİN ALTINDA FAY HATTI BULUNUYOR MU?



Fay hattı sorgulama ekranına MTA'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. http://www.mta.gov.tr/v3.0/ adresine girip MTA Yerbilimleri Portalı'nı http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konumu girebilirsiniz. Yan tarafta bulunan Faylar kısmını ve Depremler kısmını ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay geçtiğini öğrenebilirsiniz.



FAY HATTI SORGULAMA NASIL YAPILIR?



Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Başkanı Engin Er, 12 Kasım 1999 Düzce depreminin 19’uncu yılında Bursa Akademik Odalar Birliği binasında toplantı düzenledi.



BİR TIKLA EVİNİZİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİP GEÇMEDĞİNİ ÖĞRENİN



Er, "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) internet sayfasına girildiğinde evinizin neresinden fay hattının geçtiğini görebilebilirsiniz. Bursa’da 7 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor. Bunu herkes biliyor. Yapılması gereken şeyler çok basit. Planlama yapacağız. Bin tane, 10 bin tane tek planlama, bir tane bütüncül planlamanın yerini tutmaz. Deprem hangi büyüklükte, nerede olur biliyoruz. Zemin ve binaların özelliklerini de biliyoruz. Yapılacak şey bütüncül planlamadır” dedi.



Anlatıların bir hikaye gibi geldiğini ve pek de ciddiye alınmadığını savunan Er, “Sanki biz kaf dağının arkasındaki bir hikayeden bahsediyoruz gibi kimse bizim söylediklerimizi anlamıyor. Bir sürü şeyler söylemedik, sadece ‘deprem olacak ve yıkılacak’ dedik.





'DAHA KÖTÜSÜNÜ YAŞAYACAĞIZ'



1855 yılında Bursa’da yaşanan depremden daha kötüsünü yaşayacağız. Küçük kıyamet diyorduk, ama orta kıyameti yaşayacağız. 1855 yılındaki gibi Tophane yamaçlarındaki bir Bursa’dan bahsetmiyoruz. Sıvılaşma bölgelerindeki birçok yapılaşmadan söz ediyoruz. Belediyelerde sıvılaşma bölgelerindeki yapılarla ilgili denetleme yöntemini bilen yetkili insan yok. Eğitimden geçmemiz lazım, meslektaşlarımız burada daha çok çalışması gerekiyor. Jeolojiye, jeofiziğe önem vermemiz gerekirken maalesef böyle bir şey yok. İznik diye bir yer var. Bir tane jeoloji mühendisi yok. Böyle bir mantık olur mu? Şimdi yönetmelik çıkartıldı. Yönetmelikte deniyor ki, İznik’teki adam Bursa’daki Büyükşehir Belediyesi’ne gelecek. Biz bu işleri ciddiye almıyoruz. Toprakla, ziraatla, çiçekle ilgili şeyleri ciddiye alıyoruz. Ben bunlar önemsiz demiyorum, fakat insan hayatından, malından daha önemli değil” ifadelerini kullandı.



Merkez üssü Düzce ili olan 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57’de meydana gelen depremle ilgili de veriler paylaşan Engin Er, “Büyüklüğü 7,2 olarak ölçülen depremin 19’uncu senesindeyiz. 30 saniye süren bu deprem pek çok ilimizde hissedilmişti. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi’nin açıklamalarına göre, ölü sayısı 845, yaralı sayısı 4 bin 948’di. Depremde hasar gören ve derhal yıkılması gereken bina sayısı 3 bin 395, yıkık ya da ağır hasarlı ev sayısı 12 bin 939, iş yeri sayısı ise 2 bin 450 olarak kayıtlara geçti.



BÜYÜK BİR DEPREM TEHDİDİ VAR!



Yakın zamanda güncellenmiş olan Türkiye diri fay haritasına göre büyüklüğü 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay veya fay segmenti olduğu gerçeği, ülke coğrafyasının büyük bir bölümünü ne derecede büyük bir deprem tehdidi altında olduğunu ortaya koymaktadır. Ülkemizin jeolojik yapısı, depremlerle tekrar tekrar karşılaşacağımız gerçeğini hatırlatıyor. Afet yönetim ve yapı denetim sistemlerini gözden geçirmeli, depremlere karşı daha hazırlıklı olmalıyız. Güvenli konut üretimi konusunda yerel ve merkezi yönetimler üstüne düşen görevi yapmamakta, kentsel dönüşüm projelerini dar bir çerçevede değerlendirmektedirler. 1999 depremlerinden sonra yapı denetimi maalesef istenen seviyeye gelememiştir. Doğa olaylarının afete dönmesini istemiyorsak bilimin ve tekniğin gereğini yapmalıyız. Yoksa en iyi ve en acımasız kontrol mühendisi olan deprem bu denetlemeyi yapacaktır” diyerek sözlerini noktaladı.



MTA NEDİR?



Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün kısaltılmışı olarak MTA kullanılmaktadır. Kuruluşuna baktığımız zaman 1935 yılının 14 Haziran’ında kurulmuş olmakta. Madencilik üzerine araştırma ve çalışmalar yapmaktadır. Ülkemizin yer altı kaynaklarını araştırarak gerekli yerlerde sondaj çalışmasında bulunur. MTA, madencilik alanında gelişme ve büyüme sağlanması düşünerek kurulan bir kurum olmaktadır. Ülkemizin sahip olduğu kaynaklarının yerleri ve miktarının ölçülmesinde ve gerekli kuruluşlara iletmekle görevlidir.



Kuruluşun görevleri ise;



Maden sektöründe işçi ve mühendis yetiştirmek



Taş ve maden ocaklarının aramasını ve bulunmasını sağlamak



Bulunan madenlerde etüt çalışmalarının yapılması ve işletme için uygun olup olmadığını anlamakla görevli olan kurumdur.



Deprem Nedir? Nasıl Oluşur? Türleri Nelerdir?

Halk arasında zelzele olarak da bilinen deprem, yer kabuğunda beklenmedik bir anda meydana gelen sarsıntı olayıdır. Bu sarsıntının boyutu yer altındaki sismik hareketlerin büyüklüğüne göre, yer yüzünde kırılma olarak kendini gösterir. Hayatı olumsuz şekilde etkileyen doğal afetlerden biri olan deprem hakkında bilmediklerinizi makalemizde detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz.

Farklı şiddetlerde meydana gelen depremler bazen çok hafif sallantı şeklinde bazen de büyük tsunamilere sebep olacak kadar şiddetli olmaktadır. Eğer yeryüzüne yakın bir yerde çok büyük şiddette bir deprem meydana geldiyse bu tsunami, volkanik hareketler ve toprak kaymaları gibi birçok doğa olayını da tetikleyebilmektedir.

Dünyanın en etkin deprem kuşakları arasında yer alan ülkemizde de irili ufaklı birçok deprem meydana gelmektedir. Geçmişte yaşanılan büyük depremlerde ciddi sayıda can ve mal kaybı olmuş, birçok yer yaşanılamayacak hale gelmiştir.