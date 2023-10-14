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Yaşam

Sonbaharda şaşırtan görüntü! Çiçek açmaya başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde son günlerde yaşanan gece ve gündüz hava sıcaklıkları arasındaki fark nedeniyle yaprak dökmesi gereken meyve ağaçları bir bir çiçek açmaya başladı. Sonbaharda ilkbaharı yaşayan ağaçlardan önce erik sonra kiraz şimdi de armut ağacı çiçek açtı.

IHA14 Ekim 2023 Cumartesi 09:48 - Güncelleme:
Sonbaharda şaşırtan görüntü! Çiçek açmaya başladı
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Geçtiğimiz günlerde Sarıgöl'ün Baharlar Mahallesinden Mücahit Saraç'ın erik ağacı ardından Emcelli Mahallesinden Ahmet Karadağ'ın kiraz ağacı şimdi de yine Emcelli Mahallesinden Hüseyin Karcı'nın bağındaki armut ağacı üzerindeki yaprakları dökmeden ikinci kez çiçek açarak görenleri şaşırttı.

Emcelli Mahallesinden Hüseyin Karcı, armut ağacının tekrar çiçek açtığına hayret ettiğini belirterek, "Beş yıl önce bağıma bir adet armut diktim. Yazın azda olsa meyvesini verdi. Ekim ayındayız tekrar çiçek açmaya başladı. Bunlar aldanırlar. Kış bastırınca açılan çiçekleri kurutur" dedi.

  • Sarıgöl meyve çiçek açma
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