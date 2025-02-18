Dumlupınar Mahallesi'nde dün sondaj çalışması sırasında metan gazının yüzeye çıkıp yanmaya başlaması ve alevlerin halen devam etmesi sebebiyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri güvenlik şeridiyle çevrilen bölgede tedbir amaçlı bekletiliyor.

Kartepe ilçesinde dün metro inşaat alanında zemin etüdü yapıldığı sırada sondaj çalışmasının 46. metresinde yüzeyde alevlenme meydana gelmiş; ihbar üzerine polis, sağlık, itfaiye ve Kocaeli AFAD ekiplerince bölgede önlem alınmıştı. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede alevlenmenin, toprak zemindeki sıkışma nedeniyle metan gazından kaynaklandığı tespit edilmişti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sondaj firmasında çalışan bir kişinin hafif yaralandığı, bölgede endişeye neden olacak hiçbir olumsuzluğun bulunmadığı belirtilerek, "Yer altında doğal yollarla oluşan ve açığa çıkan gaz yangınlarında uygulanan genel prosedür gereği bu tedbirler yangın sönene kadar devam edecektir." ifadesine yer verilmişti.