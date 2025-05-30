‘Sormam Lazım' izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

Sunuculuğunu Gazeteci Merve Yılmaz Oruç'un yapacağı programda, konukların yer aldıkları güncel projeler ve yeni çalışmalar detaylı şekilde ele alınırken; alışılmışın dışında, düşündüren ve merak uyandıran sorularla sohbetler samimi bir derinlik kazanıyor. "Sormak" eylemini sadece bir gazetecilik refleksi olarak değil, anlamaya ve paylaşmaya dair bir yaklaşım olarak benimseyen program, izleyiciye içerikten fazlasını sunmayı hedefliyor.

Gazeteci Merve Yılmaz Oruç'un sunduğu Sormam Lazım, her Pazar 20.00'da AKŞAM TV YouTube kanalında sanatseverleri ekran başına davet ediyor.