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Yaşam

‘Sormam Lazım' izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

Sanat ve medya dünyasına yönelik dijital içeriklere bir yenisi daha ekleniyor. Her pazar akşamı AKŞAM TV YouTube kanalında yayınlanacak olan “Sormam Lazım”, oyuncu ve müzisyen konuklarıyla dikkat çeken bir sohbet programı olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ30 Mayıs 2025 Cuma 18:10 - Güncelleme:
‘Sormam Lazım' izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor
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Sunuculuğunu Gazeteci Merve Yılmaz Oruç'un yapacağı programda, konukların yer aldıkları güncel projeler ve yeni çalışmalar detaylı şekilde ele alınırken; alışılmışın dışında, düşündüren ve merak uyandıran sorularla sohbetler samimi bir derinlik kazanıyor. "Sormak" eylemini sadece bir gazetecilik refleksi olarak değil, anlamaya ve paylaşmaya dair bir yaklaşım olarak benimseyen program, izleyiciye içerikten fazlasını sunmayı hedefliyor.

Gazeteci Merve Yılmaz Oruç'un sunduğu Sormam Lazım, her Pazar 20.00'da AKŞAM TV YouTube kanalında sanatseverleri ekran başına davet ediyor.

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