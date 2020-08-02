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Yaşam

Sosyal mesafeye uyulmayan beach cluba para cezası

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bayram tatili için gelenlerin sosyal mesafe kuralına uymadan ve maske takmadan eğlendiği tespit edilen bir beach cluba polis tarafından 9 bin TL para cezası kesildi.

DHA02 Ağustos 2020 Pazar 20:09 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 20:09
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Kurban Bayramı tatilinde Ege ve Akdeniz sahilleri tatilcilerle dolup taştı. Oteller ve sahiller, tatilcilerle yüzde 100 doluluğa ulaştı. Tatilcilerin tercih ettiği turistik yerlerden biri de İzmir'in Çeşme ilçesi oldu. 

Çeşme'de sahillerde düzenlenen eğlencelerde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadı. Kurala uymayan işletmelere, polis ekipleri para cezası kesti.

 Koronavirüs önlemlerinin uygulanmadığı ve tatilcilerin saatlerce yan yana eğlendiği işletmelerden olan biri de Dalyan mevkisindeki bir beach club oldu. Polis, söz konusu beach cluba 9 bin TL para cezası kesti. Aynı beach cluba daha önce de 6 kez aynı şekilde para cezası kesildiği öğrenildi.

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