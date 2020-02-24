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Yaşam

Silahlı soygun girişimini kasiyer önledi

İzmir'in Buca ilçesinde bir markette silahlı soygun girişimi gerçekleşti. Silahlı soygun girişimi marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

IHA24 Şubat 2020 Pazartesi14:00 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 14:01

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz Pazar akşamı, Fırat Mahallesi’nde bulunan bir zincir market şubesinde meydana geldi. İddiaya göre soygun yapmak için markete giren siyah kapşonla yüzünü gizleyen bir şahıs, birkaç ürün aldıktan sonra kasaya yönlendi. Burada kasiyere para veren şahıs, paranın üstünü vermeye hazırlanan kasiyerin arkasına geçerek silahını doğrulttu ve kasadaki paraları istedi. Silahı gören kasiyer, soyguncuya karşı direnince ikili arasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Arbedenin ardından paniğe kapılan soyguncu hızla koşarak kayıplara karıştı.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı

Zincir market şubesinde yaşanan silahlı soygun girişiminin ardından kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Polis, her yerde kaçan şüpheliyi arıyor.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan, market şubesinde yaşanan soygun girişimi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde soyguncunun kasiyerin arkasına geçerek silahını doğrulttuğu ve ikili arasında çıkan arbedenin ardından kaçması görüntülendi.

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