Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 15 Ocak MEBBİS öğretmen giriş atama mülakat sonucu sorgula meb.gov.tr

Öğretmen mülakat sonuçları sorgulama MEB son dakika haberleri! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 15 Ocak MEBBİS öğretmen giriş atama mülakat sonucu sorgulama nasıl yapılır? 2019 sözleşmeli öğretmen atamaları nasıl olacak? Ücretli öğretmenlerin branşlara göre dağılımı belli mi? Sözleşmeli öğretmen adaylarının tercihleri ne zaman? Hangi il ve ilçelerde öğretmen kontenjan boşluğu var? soruların yanıtları merak konusu oldu. Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 10 Aralık - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında tamamlandı. Mülakat sürecinin üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları da hız kazandı. Mülakat sonuçlarına göre 20 bin kişi Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecek. İşte MEB son dakika Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu duyurusu

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarına yönelik heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Mülakatların üstünden yaklaşık 2 hafta zaman geçmesinin ardından araştırmalarını yoğunlaştıran öğretmen adayları, konuya dair tarih bilgisi öğrenmek istiyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARİH VERDİ



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 10-31 Aralık tarih aralığında mülakatları sona eren sözleşmeli öğretmen adayları, mülakat sonuçları bilgisini 15 Ocak tarihinde öğrenebilecek.



Bu tarihten sonra itirazlar 16-18 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. Öğretmen adaylarının tercihleri 28 Ocak-1 Şubat tarih aralığında alınacak. Atamalar ise 7 Şubat tarihinde gerçekleşecek.



BRANŞ DAĞILIMI



Ataması yapılacak 20 bin öğretmen için branşlara göre dağılım belli oldu. Buna göre en fazla atama 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğinde olacak. Bu branşı 2 bin 38 ile İngilizce ve 1.910 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip ediyor.

SÖZLÜ SINAV MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?



Sözleşmeli öğretmelik 2018 sözlü mülakat sınav yerleri henüz açıklanmadı. Ön başvuru, sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması 19-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. MEB tarafından 3 Aralık'ta sınav merkezleri ilan edilecek, 10 Aralık ile 31 Aralık tarihleri arasında ise sözlü sınavlar yapılacak. Bakanlık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamalarını ise 7 Şubat 2019'da yapacak.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIM BAŞVURU SONUCU

Başvuruların sona erdiği 20 bin sözleşmeli öğretmen alım sonuçları MEB'in http://mebbis.meb.gov.tr sitesinde açıklanacak.



MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU VE ATAMA TAKVİMİ





MEBBİS GİRİŞ NASIL YAPILIR?



MEBBİS’e giriş yapmak için mebbis.meb.gov.tr adresine girilmesi gerekiyor. Bu sayfa üzerinden sizin için belirlenmiş olan kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu yazarak kolaylıkla MEBBİS anasayfasına erişilebiliyor.

Öncelikli adım MEBBİS’E mebbis.meb.gov.tr üzerinden giriş yapmaktır. Eğer şifreniz yoksa önce talep formu doldurmanız gerekir. Şifre ve kullanıcı adınız varsa MEBBİS modüllerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ancak Mebbis şifre ve kullanıcı adınız yoksa aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın çevrimiçi olarak internet üzerinden sunduğu hizmetlerin araştırma, geliştirme ve hizmete sunulması işlemleri MEBBİS’te MEBBİS Modüller üzerinden gerçekleştirilir.

"MEBBİS ŞİFREMİ UNUTTUM" İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?



Şifresini unutan öğretmenler sistem üzerinden istenilen bilgileri girerek şifrelerini yenileyebilirler. İstenilen bilgiler ise şöyle; Kullanıcı adı, cep telefonu, T.C. kimlik no, doğum tarihi ve aile bireylerinden birinin T.C. kimlik nosu…

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI



Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılında 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. Sonrasında ise yaklaşık 5 bin ücretli öğretmene atama imkanı sağlanacak. Mart ayı 20 bin öğretmen ataması için yayımlanan atama başvuru kılavuzunda sözlü sınav merkezlerinde değişiklik yapıldı. Sözlü sınav merkezlerinde güncel liste İKGM tarafından yayınlandı.



İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen resmi yazı;

MEB İKGM



Sözlü mülakat sınav merkezleri;