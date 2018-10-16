Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav 2018 mülakaat sonuçları Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman meb.gov.tr

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? 2018 Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav mülakaat sonuçları nasıl öğrenilecek? Sözleşmeli öğretmenlik atama tarihleri ne zaman? soruların yanıtları merak konusu oldu. 2018 MEB'e bağlı resmi okullarda görev yapan ücretli öğretmenler arasından yapılacak sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular 26 Eylül’de sona erdi. 5 bin atamanın ardından boş kalan 2 bin 858 kontenjan için yeniden başvuru alındı. Başvuruları onaylananlar sözlü sınava girdiler. Sözlü sınav sonuçları 17 Ekim’de açıklanması beklenirken öğretmenlerin resmi atama sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi meb.gov.tr'den açıklanması beklenen sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav mülakat sonuçları sonrasında adaylar sayfaya bu haberimizde yer alan link üzerinden ulaşabilirler. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları resmi internet sayfası üzerinden T.C. kimlik numaraları, doğum tarihleri ve güvenlik kodu alanlarını doldurarak sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Detaylar ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarına katılan adaylar bir süredir sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Binlerce adayın meraklı bekleyişi Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2018 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını resmi internet sitesinden sorgulamaya açması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı resmi okullarda görev yapan ücretli öğretmenler arasından yapılacak sözleşmeli öğretmen ataması için 20 Eylül'de başlayan başvrular, 26 Eylül'de sona erdi.

MEB, okullarda ücretli öğretmenlik yapanların arasından atanmak üzere 5 bin ek atama kontenjanı açmıştı. Yapılan atamaların sonunda 2 bin 858 kontenjan boş kaldı. Bunun için öğretmen adayları yeniden başvuru yaptı. Başvurular elektronik ortamda alındı. Başvurusu onaylananlar ise il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapıldı. Başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alındı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVLARI 5-14 EKİM’DE YAPILDI



Sözleşmeli öğretmen sözlü sanıvları 5-14 Ekim’de yapıldı. 60 ve üzerinde puan alanlar tercih yapma hakkını elde edtmiş oldu. Sözlü sınav sonuçları 17 Ekim’de açıklanacak. Tercihler 23-26 Ekim’de alınacak. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Atama sonuçları 30 Ekim’de açıklanacak.

Tercihler nasıl yapılacak?



1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

2. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

3. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

4. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

5.1. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

5.2. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

7. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.



Sözleşmeli öğretmenlikte süre ne kadar?



Sözleşmeli öğretmenlik ile göreve başlayan adayların görev yaptıkları okullarda en az 4 yıl sözleşmeli olarak çalışmaları gerekiyor. 4 yıl boyunca görev yapan adaylar bu süreyi başarılı geçirir ve olumlu bir performans puanı alırsa sürenin sonunda kadroya geçebilirler. Ancak tam tersi olması halinde ise kadroya geçemezler.



Sözleşmeli öğretmenler neler yapar?



Sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenlerin yaptığı gibi; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar, kadrolu öğretmenler hangi yetkilere sahipse, sözleşmeli öğretmenler de aynı yetkilere sahiptirler, yetkili oldukları dersi anlatıp öğrencilerin öğrenme düzeylerini ölçecek sınavlar yaparlar.

CEZA ALMAMIŞ OLMALI

Başvuru şartları ise şöyle:



- MEB’e bağlı resmi eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

- MEB’e bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında sigorta primi ödenmiş çalışma süresi, 13 Haziran 2018 tarihi itibarıyla bu görevlerinden dolayı en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olmak.

- Türk vatandaşı olmak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

- Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak.

- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

- 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak.

- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak.

- Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak.

- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışıyorken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.