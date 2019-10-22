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Spil Dağı zirvesinde obruk oluştu: 15 metre çapında, 100 metre derinliğinde

Manisa’da 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı’nın 1400 metre yüksekliğe sahip bölgede 15 metre çap genişliğinde ve 100 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen bir obruk tespit edildi. Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ekipleri yürüyüş grupları ve ziyaretçilerin bölgeye girmemesi için önlem alırken MTA'dan da obruğun incelenmesi için ekip isteneceği öğrenildi.

  • İHA
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü koruma ekipleri tarafından Milli Park içerisindeki rutin kontroller esnasında zirveye yakın bölgede obruk tespit edildi. Ekiplerin kontrolü sırasında bulunan obruk alanında inceleme yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, "Obruk, Manisa’da 1517 metre yüksekliğe sahip Spil Dağı Milli Parkı içerisinde yaklaşık 1400 metre yüksekliğe sahip ve sık karaçam ağaçları ile kaplı bölgesinde tespit edildi. Obruğun üst kısmı çap genişliği yaklaşık 15 metre ve delik genişliği de yaklaşık 2 metre olarak tespit ettik. Obruğun derinliğinin ise 70-100 metre arasında olduğunu tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.
Bu oluşumun etrafında daha önce oluşmuş daha küçük çöküntüler de tespit edildiğini kaydeden Ernalçacı, obruğun incelenmesi amacıyla MTA’dan ekip isteyeceklerini ve gerekli incelemenin hemen başlatılacağını belirtti. Ernalçacı, yürüyüş grupları ve ziyaretçilerin bölgeye girmemesi için de gerekli önlemleri alacaklarını sözlerine ekledi.

 

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