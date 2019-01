'Sportmenlik aynı zamanda ahlaktır'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, gençlere madde bağımlılığıyla mücadele için tavsiyelerde bulunarak “Geceleri yatmadan önce gözlerinizin son gördüğü şey, sosyal medya hesaplarınız değil, kitap satırları olsun. Aklınızı, ruhunuzu doyurun, bedeninizi sporla güçlendirin” dedi. Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının desteğiyle düzenlenen “Sporla Kal Güvende Kal Projesi”nin üçüncü buluşması, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Emine Erdoğan, gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

LÜTFEN FARKINA VARIN

Her gün bağımlılıklara teslim olan hayatların sayısı arttığını, gencecik insanların bazen birtakım etkiler sonucu, sonu hiç de güzel olmayan yollara girdiğini ifade eden Erdoğan “Attığınız her adımda, yaptığınız her tercihte neye hizmet ettiğinizi mutlaka sorgulayın. ‘Bir kereden bir şey olmaz’ denilen şeylerin bir silah mermisine dönüşebileceğini, bir çocuğun anne ve babasını son görüşü olabileceğini unutmayın” dedi. Erdoğan, şöyle devam etti: Sizler özgür iradelerinizle kötü niyetli insanlara hiçbir zaman izin vermeyeceksiniz. Özgürlüğün en önemli değer olduğu bu genç yaşınızda bağımlılıkların esiri olmayacaksınız. Lütfen, sizlere ‘özgürlük’ adı altında sunulan köleliklerin farkına varın ve kendi özgünlüklerinizi muhafaza edin. Ancak bu şekilde başarılı olursunuz. “Sporla kal, güvende kal” hareketini desteklediğini vurgulayan Erdoğan “Sportmenlik aynı zamanda bir ahlaktır. Spor, sizden belli davranışları geliştirmenizi bekler. Bunları yapmadığınızda sizi dünyasına kabul etmez. İş birliği, dürüstlük, gerçek bir sporcunun sahip olduğu erdemlerdir. Bu ahlak, hile, yalan gibi davranışları reddeder. Dolayısıyla spor yapan kişiler, farkında olmasalar da yüksek bir ahlak dünyasının parçası olurlar” ifadelerini kullandı.