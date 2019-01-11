'Sportmenlik aynı zamanda ahlaktır'
‘Sporla Kal Güvende Kal’ projesine destek veren Emine Erdoğan, gençlere madde bağımlılığıyla mücadele için tavsiyelerde bulundu: Aklınızı, ruhunuzu doyurun, bedeninizi sporla güçlendirin.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, gençlere madde bağımlılığıyla mücadele için tavsiyelerde bulunarak “Geceleri yatmadan önce gözlerinizin son gördüğü şey, sosyal medya hesaplarınız değil, kitap satırları olsun. Aklınızı, ruhunuzu doyurun, bedeninizi sporla güçlendirin” dedi. Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının desteğiyle düzenlenen “Sporla Kal Güvende Kal Projesi”nin üçüncü buluşması, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Emine Erdoğan, gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.
LÜTFEN FARKINA VARIN
Her gün bağımlılıklara teslim olan hayatların sayısı arttığını, gencecik insanların bazen birtakım etkiler sonucu, sonu hiç de güzel olmayan yollara girdiğini ifade eden Erdoğan “Attığınız her adımda, yaptığınız her tercihte neye hizmet ettiğinizi mutlaka sorgulayın. ‘Bir kereden bir şey olmaz’ denilen şeylerin bir silah mermisine dönüşebileceğini, bir çocuğun anne ve babasını son görüşü olabileceğini unutmayın” dedi. Erdoğan, şöyle devam etti: Sizler özgür iradelerinizle kötü niyetli insanlara hiçbir zaman izin vermeyeceksiniz. Özgürlüğün en önemli değer olduğu bu genç yaşınızda bağımlılıkların esiri olmayacaksınız. Lütfen, sizlere ‘özgürlük’ adı altında sunulan köleliklerin farkına varın ve kendi özgünlüklerinizi muhafaza edin. Ancak bu şekilde başarılı olursunuz. “Sporla kal, güvende kal” hareketini desteklediğini vurgulayan Erdoğan “Sportmenlik aynı zamanda bir ahlaktır. Spor, sizden belli davranışları geliştirmenizi bekler. Bunları yapmadığınızda sizi dünyasına kabul etmez. İş birliği, dürüstlük, gerçek bir sporcunun sahip olduğu erdemlerdir. Bu ahlak, hile, yalan gibi davranışları reddeder. Dolayısıyla spor yapan kişiler, farkında olmasalar da yüksek bir ahlak dünyasının parçası olurlar” ifadelerini kullandı.
ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
Elinde kamerayla çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Emine Erdoğan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı: Dünyanın dört bir yanında zor şartlar altında doğru, tarafsız, gerçek ve etik habercilik görevini gerçekleştirerek bizlere ulaşamadığımız dünyaların pencerelerini açan emekçilerin her birine gönülden teşekkür ediyorum.
BAHAR’I HAYATA GEÇİRECEĞİZ
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında rehabilitasyon ve uyum süreçlerine bütüncül bir yaklaşım getiren Bağımlılık Tedavisi Hizmet Modelini (BAHAR), Sağlık Bakanlığı ile hayata geçireceklerini söyledi. Uyuşturucu kullanımı konusunda yerinde tespitler yaptıklarına işaret eden Selçuk “Bakanlığımızın 19 ilde açtığı 21 sosyal uyum birimimiz mevcut. Bu birimlerimizde tedavilerini tamamlamış 18 yaş ve üstü uyuşturucu bağımlılarından gönüllü olan tüm bireylere hizmet veriyoruz. Boş vakitlerini geçirebilecekleri, iş ve uğraş terapilerini yapılabilecekleri mekanlar oluşturuyoruz. Yine BAHAR modelini de Sağlık Bakanlığımız ile hayata geçireceğiz. Bu uygulamayla bu birimler daha aktif olacak” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.