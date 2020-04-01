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Yaşam

Star Wars'un Major Caluan Ematt'ı Andrew Jack öldü mü? Andrew Jack kimdir?

Star Wars filmn serisinde' Major Caluan Ematt' karakterini oynayan ünlü aktör Andrew Jack, 76 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu haberin üstüne Star Wars hayranları ve vatandaşlar; Andrew Jack kimdir? Andrew Jack neden öldü? sorularını yoğun olarak araştırmaya başladı. İşte Star Wars oyuncusu Andrew Jack'in hayatı

01 Nisan 2020 Çarşamba  10:13 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 10:13
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Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın haline gelen koronavirüs, tüm dünyada can almaya devam ediyor. Dünya çapında fenomen olan 'Star Wars' (Yıldız Savaşları) film serisinde 'Major Caluan Ematt' karakterini canlandıran 76 yaşındaki İngiliz aktör Andrew Jack, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Andrew Jack'in ölümünün ardından hayatı merak edildi. Andrew Jack kimdir? İşte Star Wars'ın Major Caluan Ematt'ı Andrew Jack hakkında merak edilenler...

Temsilcisi Jill McCullough'ın TMZ’ye yaptığı açıklamaya göre ünlü oyuncu salı sabahı Londra dışındaki bir hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Elde edilen bilgilere göre daha önce Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Andrew Jack'in durumunun ağırlaşması ve diğer belirtilerin artması üzerine kurtarılamadığı belirtildi. Andrew Jack’in eşi Avustralya’da karantinada olduğundan eşinin son anlarında yanında yer alamadı.

ANDREW JACK KİMDİR?

Mesleği oyunculuk ve aksan koçluğu olan Andrew Jack, 24 Ocak 1944 Londra doğumludur.

Oyuncu en son Batman filmi için yıldız oyuncu Robert Pattinson’a koçluk yapıyordu. Andrew Jack, 1982'den beri 80'den fazla sinema filmi üzerinde çalışan bir İngiliz lehçe koçudur.

Andrew Jack'in önemli rolleri arasında Stars Wars filmi serisi de yer alıyor. Jack, Star Wars serisinde Major Caluan Ematt karakterini canlandırmıştı. Aynı zamanda Sherlock Holmes, Yüzüklerin Efendisi, Captain America ve Siyah Giyinen Adamlar gibi filmlerde de görev yapmıştı.

4 bin yıllık tarihiyle medeniyetin beşiğiydi, şimdi sessizliğe büründü

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