İstanbul’un saklı kalmış su altı zenginlikleri, İBB Kültür Daire Başkanlığı Turizm Müdürlüğü’nün hazırladığı ‘İki Deniz Bir Şehir: Su Altından İstanbul’ belgeseliyle gün yüzüne çıktı. Yönetmenliğini Sait Özgür Gedikoğlu, uygulayıcı yapımcılığını ise Recep Şen’in üstlendiği belgesel, İstanbul’u çevreleyen boğaz ve denizlerin flora, fauna ve ekosisteminin kapsamlı teknik çalışmalarla araştırılıp incelenmesiyle elde edilen verilerle hazırlandı. İstanbul’un su altı zenginliğini ve canlı çeşitliliğini dünyaya tanıtmayı hedefleyen belgesel, bu zenginliğin korunabilmesi için farkındalık oluşturmayı da amaçlıyor.

ÖNYARGILARI KIRDIK

İBB Turizm Müdürü Halil İbrahim Şan, projenin ortaya çıkış amacının İstanbul’un turizm çeşitliliğini artırmak olduğunu vurgulayarak “İstanbul’un üstü hazinelerle dolu. Bir de su altındaki hazineleri göstermek istedik. İstanbul’un zenginliğini, güzelliğini, denizlerin keşfedilmesini istedik” dedi. Şan, yıllardır İstanbul’un denizlerinin hiçbir canlının yaşamasına imkân tanımayacak kadar pis olduğu algısının oluşturulduğunu belirterek “Bu algı doğru değil. İşte biz, İBB Turizm Müdürlüğü olarak bu ön yargıyı kırmak, işin doğrusunu göstermek için önemli bir çalışmaya imza attık” diye konuştu.

94 RUHU İLE ÇALIŞIYORUZ

“Bu belgesel bir hazine sandığının hikâyesi, İstanbul’u çepeçevre kuşatan denizlere saklanmış. Üstelik ilk bulana değil, her bulana ait olan bir hazine” sözlerini dile getiren İBB Turizm Müdürü “Cumhurbaşkanımızın başlattığı 94 ruhundan ilham alıyor ve çalışmalarımızı bu misyona göre şekillendiriyoruz. İstanbul’un turizmde çok daha ileri basamaklarda olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Hedeflerimiz arasında İstanbul’u dalış sporları merkezi yapmak da var” ifadelerini kullandı. İstanbul’u çevreleyen 33 noktadan yapılan 120 dalıştan elde edilen 4K görüntüler, belgeselin temelini oluşturdu. Görüntülenen 130 canlı türü arasında deniz tavşanlarının birçok alt türünün bulunması dikkati çekti. 30 metre derinliklerde Akdeniz’e özgü sert ve yumuşak mercanlar ile hani balıkları dalgıçların kameralarına yakalanırken, daha sığ sularda deniz şakayıkları, çırçır, iskorpit, gelincik, vatoz, dil balığı, horozbina ve kaya balığı türleri görsel bir şölen sundu. Yerel yönetimlerde, alanında ilk olma özelliği taşıyan belgesel, bundan sonraki araştırmalara kaynak olması bakımından önem taşıyor.