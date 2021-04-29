İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2021 Perşembe / 17 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1706
  • EURO
    9,9169
  • ALTIN
    466.914
  • BIST100
    1402.34
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Su dolu çukura düşen 4 yaşındaki Arif hayatını kaybetti
Yaşam

Su dolu çukura düşen 4 yaşındaki Arif hayatını kaybetti

Antalya'da ailesi serada çalışırken, evlerinin önündeki su dolu çukura düşen Arif Emir Oruç (4) boğuldu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

DHA29 Nisan 2021 Perşembe 10:58 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 10:58
ABONE OL

Erentepe Mahallesi'nde seracılık yapan Özcan (32) ve Funda Oruç (30) çifti, dün akşam saatlerinde çalışırken, çocukları Arif Emir de evlerinin önünde oynamaya başladı. Bir süre sonra küçük Arif Emir ortadan kayboldu. Durumu fark eden Oruç çifti, evin çevresini kontrol etti, ancak çocuklarına ulaşamadı. Bahçedeki su dolu çukura bakan çift, Arif Emir'in suda hareketsiz yattığını gördü. Oruç çiftinin çığlıklarını duyan komşuları yardıma koştu. Sudan çıkarılan, ancak yaşam belirtisi göstermeyen Arif Emir için sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekipleri Arif Emir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Oruç çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Arif Emir'in cenazesi işlemleri için morga konuldu. Yapılan incelemede Arif Emir'in zeminine plastik örtü serilip içine su doldurulan çukura düştüğü, plastik örtü nedeniyle zemini kayganlaşan çukurdan çıkamadığı ve boyunu aşmayan suda boğulduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.