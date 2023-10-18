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Yaşam

Su içen karakulak fotokapanla görüntülendi

Antalya'da nesli tehlike altındaki yabani kedi türlerinden karakulak, su içerken fotokapan tarafından kaydedildi.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 14:43 - Güncelleme:
Su içen karakulak fotokapanla görüntülendi
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğünce yaban hayatı çeşitliliğini görüntülemek için ilin dağlık ve ormanlık bölgelerine fotokapanlar konuldu.

Bu fotokapanlardan biri, karakulakı (Caracal caracal) su içerken görüntüledi. Görüntülerde, kayalıklar arasındaki birikintiden su içen hayvanın bölgeden ayrılması yer alıyor.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından ise bu anlar "Kendini gizlemekte usta olan karakulak, nasıl da yakaladık seni! Nasıl susamışsın sen öyle." ifadeleriyle paylaşıldı.

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