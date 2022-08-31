Su ve Ateş'in hayran bırakan dostluğu

Sivas'ın Zara ilçesi Eymir köyünde Erkan Solmaz'a ait kedi ve köpek görenleri bir hayli şaşırtıyor. Yavruları ölü doğan Ateş isimli köpek, annesini kaybeden 'Su' isimli kediyi bir yıldır emzirerek adeta annelik yapıyor. Birbiriyle düşman olarak bilinen kedi ve köpeğin bu yakın ilişkisi ise hayvan severlerin içini ısıtıyor. Gün içinde neredeyse birbirinden ayrılmayan ikilinin o anlarını görenler hayrete düşürüyor.

"ATEŞ ONU YAVRUSU OLARAK SU DA ATEŞ'İ ANNESİ OLARAK GÖRDÜ"

Çevredekilerin inanmadığı için video ve fotoğrafla inandırmaya çalıştıklarını söyleyen Erkan solmaz, "Biz Ateş'i 2013 yılında altı aylıkken sahiplendik, sahiplendiğimizde evde kedilerimiz vardı. Ateş ve kediler iç içe büyüdüler. Bir tane kedimiz yavruladı ve maalesef kedi ortadan kayboldu. Kedi ortadan kaybolunca yavruları Ateş'i emmeye başladı. Ateş'i emmeye başlayınca kedinin adını da Su koyduk. Ateş onu yavrusu olarak Su da Ateş'i annesi olarak gördü. Su, şu an 1 yaşında ama hala emmeye devam ediyor. Çevredekiler inanmadığı için fotoğraf ve videolar ile onları inandırmaya çalışıyoruz. Aralarındaki bağ çok kuvvetli bu da bizi çok mutlu ediyor" dedi.