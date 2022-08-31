İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2022 Çarşamba / 3 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1993
  • EURO
    18,2402
  • ALTIN
    1005.05
  • BIST100
    3184.06
Yaşam

Su ve Ateş'in hayran bırakan dostluğu

Sivas'ın Zara ilçesinde 'Ateş' adındaki bir köpeğin 'Su' isimli kediyi emzirmesi görenleri hayrete düşürüyor. Birbiriyle düşman olarak bilinen kedi ve köpeğin bu yakın ilişkisi ise hayvan severlerin içini ısıtıyor.

IHA31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:48 - Güncelleme:
ABONE OL

Sivas'ın Zara ilçesi Eymir köyünde Erkan Solmaz'a ait kedi ve köpek görenleri bir hayli şaşırtıyor. Yavruları ölü doğan Ateş isimli köpek, annesini kaybeden 'Su' isimli kediyi bir yıldır emzirerek adeta annelik yapıyor. Birbiriyle düşman olarak bilinen kedi ve köpeğin bu yakın ilişkisi ise hayvan severlerin içini ısıtıyor. Gün içinde neredeyse birbirinden ayrılmayan ikilinin o anlarını görenler hayrete düşürüyor.

"ATEŞ ONU YAVRUSU OLARAK SU DA ATEŞ'İ ANNESİ OLARAK GÖRDÜ"

Çevredekilerin inanmadığı için video ve fotoğrafla inandırmaya çalıştıklarını söyleyen Erkan solmaz, "Biz Ateş'i 2013 yılında altı aylıkken sahiplendik, sahiplendiğimizde evde kedilerimiz vardı. Ateş ve kediler iç içe büyüdüler. Bir tane kedimiz yavruladı ve maalesef kedi ortadan kayboldu. Kedi ortadan kaybolunca yavruları Ateş'i emmeye başladı. Ateş'i emmeye başlayınca kedinin adını da Su koyduk. Ateş onu yavrusu olarak Su da Ateş'i annesi olarak gördü. Su, şu an 1 yaşında ama hala emmeye devam ediyor. Çevredekiler inanmadığı için fotoğraf ve videolar ile onları inandırmaya çalışıyoruz. Aralarındaki bağ çok kuvvetli bu da bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.