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‘Suç Dosyası’ TRT Belgesel’de

Yönetmenliğini Hakan Kerim Karademir’in üstlendiği, belgesel ve drama türündeki “Suç Dosyası” programı, “Kum Saatindeki Hayat” bölümüyle bu akşam TRT Belgesel’de yayınlanacak.

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Cumartesi günleri 22.55’te izleyiciyle buluşan programın yeni bölümünde, akşam saatlerinde uyumak üzere odasına giden ve sonrasında kayıplara karışan küçük bir kız çocuğunun yaşadığı olaylar ve olaydaki ipuçlarıyla soru işaretleri ele alınacak. Gerçek suç dosyalarından yola çıkılarak, yenilikçi bir tarzla hazırlanan belgeselde, her hafta farklı bir konu işleniyor. Cinayet Büro dedektiflerinin bilimin ışığında aydınlattığı birbirinden ilginç adli soruşturmaları konu alan Suç Dosyası’nın senaryosunu Onur Özcan kaleme aldı.

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