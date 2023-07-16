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Yaşam

Suçu başkasına attı! Görüntülere bakılınca failin kendisi olduğu ortaya çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde boş arazide çıkan kuru ot ve çalılık yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Olay yerinde bulunan çaydanlık, karpuz, et ve ekmeklerden yola çıkan polis ekibi, yangını “Kamera olsa yakan bulunurdu” diyen kadının çıkardığını tespit etti.

IHA16 Temmuz 2023 Pazar 14:46 - Güncelleme:
Suçu başkasına attı! Görüntülere bakılınca failin kendisi olduğu ortaya çıktı
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Yangın, Sorgun Mahallesi 8107 sokakta Sözen Park Konakları karşısındaki boş arazide çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülen yangının, piknik ateşinden çıktığı belirlendi. İtfaiye ekipleri geldiğinde yangının ortasında olan ve 'motosikletten sigara atıp yaktılar kaçtılar' diye bağıran kadının yangının çıkmasına neden olduğu tespit edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken adının R.S. olduğu belirlenen kadının telefonla görüştüğü kişiye, "Şerefsizin çocukları, atıp gittiler. Güvenlik kamerası da yok. Olsa bulunur. O kadar da ilan veriyorlar yakmayın" diye şeklinde konuşması kameralara yansıdı. Kameranın kendisini çektiğini gören R.S., "Benim telefonumu polis dinliyor. Çekmene gerek yok. Karpuzum da yandı. Bir dilim bile yiyemedik" dedi.

ÇAYDANLIK VE ET GÖZDEN KAÇMADI

Yangın bölgesine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede incelemelerde bulundu. Yangının başladığı ve itfaiye ekipleri geldiğinde R.S. isimli kadının bulunduğu yerin yakınında devrilmiş 2 tane çaydanlık, poşet içerisinde bütün kaburga, satır, kesilmiş karpuz ve ekmekler dikkatlerden kaçmadı. Olay yerinin yakınında bulunan güvenlik kamerasını izleyen Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerde R.S.'nin yaktığı ateşle yangının başladığını, söndürmek için çaba harcarken malzemelerinin yandığını belirlerken, R.S.'yi yasağa uymayarak yangın çıkarmaktan dolayı işlem yapmak üzere polis merkezine götürdü.

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