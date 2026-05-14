Sular bir anda yükseldi! Yüzmek için girdikleri ırmakta mahsur kaldılar

Edinilen bilgiye göre; Manavgat Sarılar Mahallesi sınırlarında, Manavgat Şelalesi'nin yanında bulunan Manavgat Belediyesi Şelale Mesire Alanı'ndan yüzmek için ırmağa giren Y. Y. (16) ve R. B. (15) isimli çocuklar, suyun yükselmesi sonucu adacıkta söğüt ağaçlarının arasında mahsur kaldı.

Mahsur kalan çocukların bağırarak yardım istemeleri üzerine mesire alanında piknik yapan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu Asayiş ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler sevk edildi.

Olay yerine Antalya'dan kurtarma ekiplerinin sevk edildiğinin belirtilmesi üzerine ekipler Antalya'dan gelecek kurtarma ekiplerini beklemeye koyuldu. Kurtarma ekipleri beklenirken, mesire alanında bulunan bir vatandaş Sarılar Mahallesi'nde ikamet eden ve daha önce birçok kişiyi ırmakta boğulmaktan kurtaran Ali Sevinç'i aradrı. Sevinç otomobilinin bagajına koyduğu şambrel olarak adlandırılan kamyon iç lastikleriyle olay yerine geldi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında şambrel ile çocukların bulunduğu yere kürek yardımıyla giden Ali Sevinç, söğüt ağaçlarının arasında bulunan 2 çocuğu şambrelin üzerine alarak kıyıya çıkardı.

Çocuklar Jandarma ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla mesire alanına çıkarılırken vatandaşlar Ali Sevinç'i alkışladılar. 2 çocuk, jandarma ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.