  • Sular bir anda yükseldi! Yüzmek için girdikleri ırmakta mahsur kaldılar
Sular bir anda yükseldi! Yüzmek için girdikleri ırmakta mahsur kaldılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için girdikleri Manavgat Irmağı'nda suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan 2 çocuk, mahsur kaldıkları adacıktan lastik şambreli bot yapan bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

IHA14 Mayıs 2026 Perşembe 10:50
Edinilen bilgiye göre; Manavgat Sarılar Mahallesi sınırlarında, Manavgat Şelalesi'nin yanında bulunan Manavgat Belediyesi Şelale Mesire Alanı'ndan yüzmek için ırmağa giren Y. Y. (16) ve R. B. (15) isimli çocuklar, suyun yükselmesi sonucu adacıkta söğüt ağaçlarının arasında mahsur kaldı.

SULAR BİRDEN YÜKSELDİ

Mahsur kalan çocukların bağırarak yardım istemeleri üzerine mesire alanında piknik yapan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu Asayiş ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler sevk edildi.

2 ÇOCUK KURTARILARAK KIYIYA ÇIKARILDI

Olay yerine Antalya'dan kurtarma ekiplerinin sevk edildiğinin belirtilmesi üzerine ekipler Antalya'dan gelecek kurtarma ekiplerini beklemeye koyuldu. Kurtarma ekipleri beklenirken, mesire alanında bulunan bir vatandaş Sarılar Mahallesi'nde ikamet eden ve daha önce birçok kişiyi ırmakta boğulmaktan kurtaran Ali Sevinç'i aradrı. Sevinç otomobilinin bagajına koyduğu şambrel olarak adlandırılan kamyon iç lastikleriyle olay yerine geldi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında şambrel ile çocukların bulunduğu yere kürek yardımıyla giden Ali Sevinç, söğüt ağaçlarının arasında bulunan 2 çocuğu şambrelin üzerine alarak kıyıya çıkardı.

Çocuklar Jandarma ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla mesire alanına çıkarılırken vatandaşlar Ali Sevinç'i alkışladılar. 2 çocuk, jandarma ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.