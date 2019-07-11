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Şule Çet’in ölümüyle ilgili davada kızdıran sözler: Doğaüstü güçlerim olduğuna inanıyorum

Ankara'da 29 Mayıs 2018 gecesi bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşen üniversiteli Şule Çet’in ölümüyle ilgili 3. duruşma görüldü. İki tutuklu sanıktan biri olan Çağatay Aksu'nun sözleri tepki çekti.

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39’ar yıla kadar hapsi istenen iki tutuklu sanıktan biri olan Çağatay Aksu, “Şule’yi gördüğümde pencereden sarkar şekildeydi ve elleri açıktı. Ayak bileğinden tuttum. Doğaüstü güçlerimin olduğunu düşünüyorum. Birine dokunmadan tecavüz etme, dokunmadan boğma ve dokunmadan aşağıya atma” dedi.

Adli tıp uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar da otopsideki bulguların cinsel istismarın kanıtı olduğunu söyledi. 

YÜKSEKTEN KORKUYORMUŞ

Çet’in okul arkadaşı Zehra Aybüke Akdağ da maktulün yüksekten korktuğunu ve işten çıkarıldıktan sonra içerideki parasını almak üzere işyeri sahibiyle buluştuğunu söyledi. Aksu ve Berk Akand’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, telefon kayıtları ve olay yeri keşif tutanaklarını istedi. Çet’in ev arkadaşı da 16 Ekim’deki duruşmaya zorla getirilecek.

(Akşam)

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