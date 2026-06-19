Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri kursiyerleri İstanbul'da buluştu

Deprem Bölgesi Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri kursiyer ve mezuniyet buluşması İstanbul'da gerçekleştirildi.

Üç yıldır kesintisiz bir şekilde deprem bölgesinde kadınlara yönelik tasarım, dikiş ve kuaförlük atölyeleri açan Şule Yüksel Şenler Vakfı, büyük felaketin ardından yaralarını sarmak, iyileşmek ve hayata yeniden başlamak isteyen kadınlara hem sosyalleşme hem de istihdam alanı sağladı.

Proje ortaklığı kapsamında Halk Eğitim Merkezleri'nden usta öğreticiler görevlendirilirken kurulum sonrası aşamada atölyeler proje ortağı MEB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğüne devredildi. Şule Yüksel Şenler Vakfı Üretim Atölyeleri, bölgede meydana gelen depremin uzun vadede ortaya çıkaracağı ihtiyaçların karşılanması noktasında sürdürülebilir bir model olarak dikkat çekti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, MEB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü, Hatay Halk Eğitim, İzmir Adana ve Antalya Olgunlaşma Enstitüleri, Doğaka, İpekyolu Derneği gibi kurum ve kuruluşlarla proje ortaklığı çerçevesinde AFAD ile koordinasyon içerisinde oluşturulan Şule Yüksel Şenler Vakfı Üretim Atölyeleri bundan sonraki aşamada alınan eğitimlerin istihdama dönüştürülmesine de destek verecek.

Deprem bölgesindeki en uzun soluklu çalışmalardan biri olan Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri'nin bu yılki kursiyerleri Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın davetlisi olarak İstanbul'da misafir edildi. Dün gerçekleşen Boğaz Gezisi'nde yılın yorgunluğunu atan kursiyerler eğitim süreçlerini ve yaşadıkları deneyimlerini vakıf temsilcileri ile paylaştı.