''Süleymaniye örnek alınmalı''

Sempozyumun açılışında konuşan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk “Hedefimiz burayı Floransa gibi dünyanın en seçkin ve gözde mekanı haline getirmek” dedi. İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan da “Buradaki önemli, tarihi kurumu, medreseyi yeniden kendi misyonuna dönüştürmek üniversitemiz için çok büyük bir gurur meselesidir. Bunun diğer vakıf eserlerinin orijinal misyonuna uygun döndürülmesine örnek teşkil etmesini umut ediyoruz” diye konuştu.

EĞİTİM İÇİN KULLANILSIN

Bilal Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Birçok medresemiz medrese olmaktan çok uzak, akademik hayata hizmet etmeyen bazı misyonlar için kullanılıyor. Birçoğu ne iyi bakım görüyorlar ne de iyi işler için kullanıyorlar. Bunların özellikle üniversiteler tarafından kendi misyonlarına uygun hizmet eder hale getirilmesi arzulanan, güzel bir şey.” Sempozyum bugün de devam edecek.