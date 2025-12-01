İSTANBUL 13°C / 7°C
1 Aralık 2025 Pazartesi
  • Sultanbeyli'de 100 bin TL'lik kundaklama olayı! Yanlış binada katliam yapacaktı
Yaşam

Sultanbeyli'de 100 bin TL'lik kundaklama olayı! Yanlış binada katliam yapacaktı

Sultanbeyli'de 100 bin TL alacak için borçlusuna ait sandığı apartmanın doğalgaz sayaçlarını ateşe veren şüpheli kısa sürede yakalandı. Sorguda suçunu itiraf eden şüphelinin yanlış binayı hedef aldığı anlaşıldı.

1 Aralık 2025 Pazartesi 07:26
Sultanbeyli'de 100 bin TL'lik kundaklama olayı! Yanlış binada katliam yapacaktı
İstanbul Sultanbeyli'de bir apartmanın girişinde bulunan doğalgaz sayaçlarında gece saatlerinde yangın çıktı. Apartman sakinleri tarafından fark edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Olay yerine çağırılan ekipler tarafından şüphelinin yakalanması çevredeki güvenlik kameralarını incelme altına aldı.

Yangının meydana geldiği apartmanın önünü gören bir kamerada şüpheliye ait görüntüler ortaya çıktı. O anlarda, bir kişinin araçla apartmanın önüne geldiği ve bir süre bekleyerek yanında getirdiği kartonları tutuşturarak sayaçları ateşe verdiği görülüyor. Polis ekipleri görüntüler üzerinden şüpheli Y.Y.'yi (30) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde T.G. isimli bir kişiden 100 bin TL alacağı olduğunu ve kundakladığı apartmanın bu kişiye ait olduğunu düşündüğünü söyledi.

BORÇLU ORADA DEĞİL

Ancak yapılan incelemede T.G.'nin başka bir binada oturduğu ortaya çıktı. Yanlış binanın doğalgaz sayaçlarını kundaklayarak, katliam yapmak isteyen Y.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

