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Yaşam

Sultanbeyli'de yasağa uymayan motosikletli ile polis arasında kovalamaca

Sultanbeyli'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir motosikletli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Motosiklette küçük çocuğuyla kasksız bir şekilde yolculuk yapan babaya cezai işlem uygulandı.

DHA19 Nisan 2020 Pazar 20:03 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 20:03
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Olay, öğle saatlerinde Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler, sokakta dolaşan bir motosikletliyi fark ederek durdurmak istedi. Polis sirenlerini duyan motosikletli dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından polis ekipleri motosikletliyi yakaladı. Yapılan kimlik sorgulamasının ardından ekipler, can güvenliğini hiçe sayarak motosiklette 9 yaşındaki çocuğu ile birlikte kasksız şekilde yolculuk yapan babaya Umumi Hıfzısıhha Kanunları gereğince 3 bin 180 lira para cezası uyguladı.

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