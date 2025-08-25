İSTANBUL 28°C / 19°C
Yaşam

Sultangazi'de vahşet! Annesini katletti

Sultangazi'de tartıştığı annesini silahla vurarak öldüren şüpheli kaçtı.

25 Ağustos 2025 Pazartesi 07:13
Sultangazi'de vahşet! Annesini katletti
Yunus Emre Mahallesi 1385 Sokak üzerinde 5 katlı binanın en üst katında oturan Azad K. (20) ile annesi Çiğdem K. (45) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Azad K, annesini tabanca ile vurduktan sonra kaçtı.

İhbar edilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polis, sokak ve bina çevresinde önlem alırken, eve giren sağlık çalışanları anne Çiğdem K'nin öldüğünü belirledi.

Ekiplerin, olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Çiğdem K'nin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

