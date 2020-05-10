İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0859
  • EURO
    7,6964
  • ALTIN
    388.026
  • BIST100
    97845.2
Yaşam

Sultangazi'de mangal ateşi hareketliliği

Sultangazi'de yoğun dumanı gören vatandaşlar ve polis uzun süre dumanın kaynağını aradı. Apartman boşluğunda mangal için yakıldığı tespit edilen ateşi vatandaşlar kovayla getirdikleri suyu dökerek söndürdü.

DHA10 Mayıs 2020 Pazar 11:00 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 11:01
ABONE OL

Olay, 50'inci Yıl Mahallesi 2079'uncu Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki binalarda yaşayanlar bölgede yoğun dumanı görünce paniğe kapıldı. 

Yangın çıktığını düşünen bazı vatandaşlar evlerinden dışarıya çıkarken bazı vatandaşlar da balon ve pencerelere çıktı. Vatandaşlar yoğun dumanın kaynağını ararken bölgeden geçmekte olan polis ekipleri de vatandaşlarla birlikte dumanın nereden çıktığını araştırmaya başladı. 

Yapılan araştırmada yoğun dumanın, bina boşluğunda yakılan mangal ateşinden kaynaklandığı tespit edildi. Ateş, kovalarla getirilen su yardımıyla söndürüldü. Polisin, "Ateşi kim yaktı" sorusu karşısında bina sakinleri birbirini suçladı.

İşte Bayraktar TB2

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.