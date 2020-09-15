Suna Kıraç kimdir, kaç yaşındaydı? Suna Kıraç neden öldü?

15 Eylül 2020 Salı 10:51 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 10:51

Suna Kıraç bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Semahat Arsel, Sevgi Gönül ve Rahmi Koç'un kardeşi olan Suna Kıraç Vehbi Koç'un kızıdır. Suna Kıraç'ın vefatı iş dünyasını ve ailesini yasa boğdu. 79 yaşındaki Suna Kıraç neden öldü? İşte son dakika haberinin detayları...

SUNA KIRAÇ NEDEN ÖLDÜ?

Koç ailesinin bireyi olan Suna Kıraç, uzun zamandır ALS hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. ALS hastalığı, esas olarak istemli kas hareketinin kontrolünden sorumlu sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan nadir bir nörolojik hastalık grubudur. İstemli kaslar çiğneme, yürüme ve konuşma gibi hareketlerin yapılmasında görevlidir.

ALS hastalığı ilerleyicidir ve belirtiler zamanla kötüleşme eğilimi gösterir. Günümüzde, ALS hastalığının ilerleyişini durdurmak ya da tam tedavi sağlamak için herhangi bir tedavi seçeneği yoktur. Suna Kıraç, ALS hastalığı nedeniyle fiziki sağlığını kaybetti.

VEFAT HABERİNİ KOÇ HOLDİNG DUYURDU

Suna Kıraç’ın vefat haberi Koç Holding sosyal medya hesabından duyuruldu. Hesap, “Cumhuriyetimizin değerleriyle yetişmiş, gerek iş gerekse toplumsal hayatta başardıklarıyla Ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine önemli katkılar sunan, Topluluğumuzun kuruluş yıllarından 2010’a kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kuruluşuna öncülük eden Sayın Suna Kıraç’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Sayın Suna Kıraç’ı emanet ettiği değerlere bağlı kalarak, ilham veren, vizyoner ve öncü kişiliği ile her zaman hatırlayacağız ve unutmayacağız. Acımız çok derin. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

SUNA KIRAÇ KİMDİR?

Vehbi Koç’un kızı olan Suna Kıraç 3 Haziran 1941 tarihinde Ankara’da doğdu. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’ni, ardından da Boğaziçi Üniversitesi Bankacılık ve Finansman bölümünü bitirdi. Kıraç, 1999’da, üstün yöneticilik ve liderlik vasıfları ile Koç Holding’e, iş dünyasına ve Türk çocuklarının eğitimine katkılarından dolayı London Business School tarafından “Onur Üyeliği”ne layık görüldü.

Uzun yıllardır ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) adı verilen hastalığın tedavisini gören ve çevresiyle sadece gözleriyle iletişim kurabilen Suna Kıraç, eşi İnan Kıraç’la birlikte kurdukları Pera Müzesi ve 1 Mart 2007’de hizmete sundukları İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ile ülkesine hizmet yatırımlarını sürdürmekte.İstanbul’a dünya çapında bir oditoryum ve kültür merkezi kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Suna Kıraç’ın 2006 yılında yayımlanan, tüm geliri TEGV’na bağışlanan ve editörlüğünü Rıdvan Akar’ın yaptığı ‘Ömrümden Uzun İdeallerim Var’ adlı kitabı 100 binin üstünde sattı ve yılın en çok satan kitaplarından biri oldu.

Kıraç, 1997 T.C. Bakanlar Kurulu’nun 23 Eylül 1997 tarihli kararı ile Türkiye’de eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında yaptıkları katkılar dolayısıyla 27 Ekim 1997 günü T.C. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından “Devlet Üstün Hizmet Madalyası” ile ödüllendirildi.

Suna Kıraç, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 2 milyar dolarlık servetiyle 8. sırada yer almaktadır.

Suna Kıraç, Vehbi Koç'un kızı ve Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekilidir. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ni ve ardından da Boğaziçi Üniversitesi Bankacılık ve Finansman bölümünü bitirdi.

Doğum tarihi: 1941 (79 yıl yaşında), Ankara

Eş: İnan Kıraç (e. 1967)

Net serveti: 1,3 milyar USD (2020)

Kitaplar: Ömrümden Uzun İdeallerim Var

Çocuklar: İpek Kıraç