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Yaşam

Sungurlu'da giriş ve çıkışlarda kontroller artırıldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Sungurlu'da ilçe giriş ve çıkışlarında denetimler yapılmaya başlandı.

IHA03 Nisan 2020 Cuma 17:58 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 17:58
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Tüm dünyayı etkisi altına alınan virüs salgının ardından tüm yurtta olduğu gibi Sungurlu’da da tedbirler üst düzeye çıkarılırken ilçenin giriş-çıkışları da kontrol altına alındı.

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahları arasında bulunan, Karadenizi İç Anadolu’ya bağlayan ilçede Sungurlu-Çorum yol güzergahlarında Korona virüs denetimi yapıldı. İlçe Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan araçlarda sağlık ekiplerince sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü. Sağlık ekipleri sürücülere ve yolculara 14 kuralı hatırlatarak uyması gerekenleri anlattı.

Güvenlik güçleri ise sürücülere gidecekleri istikameti sorarak acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan ilçenin giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma ekiplerinin uygulamaya devam edeceği bildirildi.

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