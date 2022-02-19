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Yaşam

Sünnet düğünü olan 9 yaşındaki Muhammed arkadaşlarıyla oynarken fenalaşıp öldü

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, sünnet düğünü olan 9 yaşındaki Muhammed Ali Arslan, arkadaşları ile oyun oynadığı sırada fenalaştı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

IHA19 Şubat 2022 Cumartesi 11:15 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 11:15
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Olay Pertek ilçesine bağlı Konaklar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sünnet düğünü olan Muhammed Ali Arslan, arkadaşlarıyla evlerinin yakınında oyun oynarken birden fenalaşarak yere düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine ailesi tarafından otomobille Pertek Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammed'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Muhammed'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılırken ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı ifade edildi.

Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

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