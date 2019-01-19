Süper Kanlı ay tutulması Nasa canlı izle 2019 Kanlı ay (Süper ay) burçlar üzerindeki etkisi nedir

Kanlı ay (Süper ay) tutulması nedir ne zaman gerçekleşecek? 2019 Süper Ay (Kanlı ay) tutulmasının burçlar üzerindeki etkisi nedir? Kanlı ay (Süper ay) tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Tam Ay Tutulması Nasa canlı yayını ne zaman saat kaçta izlenebilecek? sorularına ilişkin araştırma yapan vatandaşlar için merak edilen tüm detayları bu haberimizde derledik. Tam Ay Tutulması çok büyük etkilerle geliyor! 20 Ocak Pazar ile 21 Ocak Pazartesi sabah ilk saatlerde Tam Ay tutulması büyük bir hızla hayatımıza giriyor. Tüm Türkiye'den çıplak gözle izlenebilecek olan Süper Ay (Kanlı ay), gün batımından hemen sonra (17:30 İstanbul) kuzeydoğu yönünden gözlemlenmeye başlayacak ve ilerleyen saatlerde doğu yönüne doğru yükselmeye başlayıp, güney yönünde ilerleyerek batı yönünden batmaya başlayacak. Bu esnada 05:30 (İstanbul) civarında Süper Ay Tutulması başlayacak ve sabah 07:30'a kadar tutulma özellikle batı illerinden gözlemlenebilecek. Kanlı ay tutulması NASA canlı yayın ekranı haberimiz üzerinden izleyebilir, fotoğraflanan görüntülere ulaşabilirsiniz.





Ay Tutulması, Ay’ın kendi yörüngesinde dönerken, Dünya’nın, Güneş ve Ay arasına girerek, Dünya’nın gölgesinin Ay’ın üzerine düşmesi ile oluşur. Süper Mavi Kanlı Ay Tutulması denilen bu gökyüzü olayı ilk 1866 yılında gerçekleşmişti. Bu ender rastlanan gökyüzü hadisesini NASA sosyal medya üzerinden canlı yayınlıyor.



Yani Güneş, Dünya ve Ay sıralanır ve Ay tam Dolunay evresindeki parlaklığını yaşarken, yavaş yavaş Dünya’nın gölgesi altında kalır ve aldığı yansımalar ile muhteşem bir bakır rengine dönüşür. Bu renginden dolayı da “Kanlı” Ay Tutulması sıfatını alır…



Aslında Ay Tutulmaları çok kuvvetli Dolunaylardır.



SÜPER AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?



Türkiye saati ile 05.36’da başlayan Aslan burcunda Ay Tutulması 08.12’de Ay’ın tam kapanması gerçekleşiyor. 5 saat sürecek bu güçlü tutulma 10.48’e dek devam edecek.



Altı ayda bir gerçekleşen Ay tutulmalarında, aslında her ay gerçekleşen Dolunay etkisini çok daha kuvvetli hissederiz. Bunun nedeni, ay tutulmalarında Ay, Dünya ve Güneş’in aynı çizgi üzerinde olmalarıdır. Bu Pazar beş saat boyunca gerçekleşecek, 08.12’de ise tutulacak olan Ay, yerden baktığımızda Dünya’nın gölgesi ile tam olarak kapanacak. Tutulma, Türkiye’de sabaha karşı başlayacak.



Ay tutulmalarına yaklaşırken olaylar hızlanır. Hatta bazen kontrolden çıkabilir. Söylenilen sözler, verilen kararların etkileri uzun döneme yayılır. Tercihlerimizi netleştirmek, hangi tarafı tuttuğumuzu açıkça belirtmek durumundayız. Tüm veriler elimizde, beklediğimiz haberleri aldık. Herşey bu kadar aşikar iken bazı şeyleri görmezden gelmek artık mümkün değildir. Ay o kadar aydınlatıcıdır ki, iyi ve kötü, siyah ve beyaz kadar birbirinden ayrışır. Sıra bizim kararımıza gelmiştir. İki arkadaş grubu, iki okul, iki iş teklifi, iki sevgili arasında kalabiliriz. Vereceğimiz karar ne olursa olsun rahatlayacağız.



Aslan burcunda gerçekleşecek Tam Ay tutulması, güç savaşlarını hatırlatır. Otoritenin yanında mı yer alacağız, yoksa halktan biri gibi mi davranacağız? Yöneticilerle çalışanların, güçlü görünenlerle zayıfların savaşı başlıyor olabilir. 2017 sonundaki tutulmalarla başlayan ve bu tutulmaya dek süregelen eğilimler aristokrasinin, kurulu düzen otoritelerinin, lüksün, konforun, zenginlerin daha özenilesi hale dönüşmelerine yol açabilir.





2019 yılındaki tüm tutulmalarda, konuyu belirleyen Kuzey Ay Düğümü dediğimiz noktasal bir konum Yengeç burcunda yer alacak. Bu durum, Dünya’da 2019 yılında daha yeni, daha özgün bir ‘aile’ ruhunun ortaya çıkmasını sağlayacak. Günümüz hayat tarzına, giderek birbirinden farklılaşan nesillere uygun yeni bir ‘aile’ tanımı hepimizi rahatlatabilir. Farklı yöntemlerle yine birarada olabilme, aile sıcaklığını dijital ortamların içinde hissedebilmek mümkün olacak. Ailemizin, aile sevgisinin ve birlikteliğinin bu yıl değerini daha iyi bileceğiz. Tutulmalarla tetiklenen olaylar, çocukların korunması, yaşam alanlarının, ‘ev’ lerin yenilenmesini, ‘konut’ tiplerinin gelişmesini de sağlayacak. Aynı zamanda bebeklerle ilgili ürünler, kreş programları, hamilelere yönelik çalışmalar ve ürünlerin de ilgi göreceğini söylemek mümkün. Ev, aile, bebek bağlantılı yenilikçi ürünlerin piyasaya lansmanı için doğru bir yıldayız.

Ay Tutulması nedir?



Tutulma esnasında tam olarak kaybolmayan Ay, koyu kızıl bir renge bürünecek. Bu durum, tutulma olayı esnasında Dünya’dan yansıyan Güneş ışınlarının Ay’ın üzerine düşmeye devam etmesi ile açıklanıyor. Güneş'in kızıl – turuncu renkli ışınları için Dünya’nın atmosferinin oldukça şeffaf olması, bu ışınların tutulma esnasında Ay’ın yüzeyine çok etkili bir biçimde yansımasına sebep oluyor. Bu sebeple gökyüzü olayı esnasında Ay, kızıl renge bürünüyor.



Süper Ay Nedir?



Ay, 29,5 günde kendi yörüngesinde bir tur atar. Ancak Ay'ın yörüngesi tüm diğer gök cisimleri gibi dairesel değil, eliptik bir yapıya sahip olduğundan Dünya'ya her zaman aynı mesafede olmaz. Bu da bir ay içerisinde Ay'ın bize uzak ve yakın konumlarda olmasına neden olur. Ay Dünya'ya en yakın yaklaşık 355 bin kilometre mesafede, en uzak ise yaklaşık 405 bin kilometre mesafede olur. Ay’ın en yakın olduğu an dolunaya denk geldiğinde buna Süper Ay denir.

Kanlı Ay nedir?

‘Kanlı ay’ ise ay tutulması öncesi Dünya’nın gölgesinin Ay’a düşmesiyle oluşuyor. Bu üç olay aynı gece en son 31 Mart 1866’da yaşanmıştı. Yaklaşık olarak 1 saat 16 dakika sürecek olan bu olay ülkemizden de ayın doğduğu saatlerde gözlemlenebilecek. , 'Kanlı' denmesinin sebebi, tutulma anında Ay’ın etrafında Güneş’ten yansıyan ışınları Ay’ı kızılımsı bir renge boyamasından kaynaklanıyor.

AY TUTULMASI BURÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NEDİR?



Aslan burcunda Tam Ay Tutulması etkileri ile 18-30 Ocak tarihlerinde tazeleniyoruz:



Koç: Aşk, flört, yaratıcılık, çocuklar

Lidersin, sakin kal, odaklan! Mars’ın bize verdiği güçle durumları yönetmenin zamanı geldi de geçiyor bile. Bu sene finansal olarak güçlü olmanın ve güçlü kalmanızın sinyalleri geldi. Aynı zamanda lider başlatıcı Koç olarak bu gücü realize etmemizin tam zamanı. İç dünyamızı ve köklerimiz etkileyecek bu Ay tutulması, sakin kalmayı bize öğretmek üzere gerçekleşiyor. Sakin ve huzurlu kalırsak tüm ilişkilerimizi yönetip gücümüze tekrar kavuşabiliriz. Küçük not: Bu tutulma aşkı getirecek olabilir, hazır olalım.



Boğa: Ev, aile düzeni, özel hayat

Duygularını kabul et! Zaten Uranüs ile birlikte bir hayati değişim sürecindeyiz. Problem olarak gördüklerimizi problem olmaktan çıkarma ve çözme dönemindeyiz. Bu Ay tutulması ise günlük tüm konuları güzelleştirmek için bir işaret, bir fırsat olarak karışımıza çıkıyor. Aynı konular ve ilişkiler biraz duygusallık yaratabilir. Ancak o duygusallığa kapılmadan, doğru iletişim kurmaya devam edelim. Duygusallığa kapılmama yolunda kural 1: “Duygularını kabul et!”



İkizler: İletişim, komşular, kardeşler

Adım at, hayata geçir! Yoksa ideal yol arkadaşımız, partnerimiz, ortağımız mı gelecek hayatımıza bu dönemde? Bu duygusal yalnızlık sona mı erecek? Tüm bunlar için önce hayattan almamız gerekeni almalıyız. Bir önceki tutulmada gelen mesajları hayata geçirmeli ve atmamız gereken adımları atmalıyız. Şu ana kadar kurduğunuz iletişim ve ilişkiler size yol gösterecektir.



Yengeç: Maddi birikimler, kazanç, güvence

Meditasyon yapmaya, sabırsızlığı azaltmaya ne dersin?



Birkaç gündür içimizde farklı duygular hissediyorduk. Bizi minnoş bir gerginliğe itebilir bu tutulma. Zaten Ay bizi fazlasıyla yönetiyor ve üzerine bir de bu tutulma gelince iç dünyamız biraz karışabilir. Meditasyon yapmaya ne dersin sevgili Yengeç? Şimdiden sabırsızlığını azaltıp bu hayati değişim için hazırlık yaparsan yıl ortasındaki tutulmayla gelecek değişikliğe de hazırlanmış olursun. Yeni hayat yolunla ilgili karşına fırsatlar gelecek ve sonunda yüzünün gülmesini sağlayacak, onları değerlendir lütfen.







Aslan: Fiziksel güç, yeni bir hayat felsefesi

“Canım kendim” olarak içindeki gücü seyirciyle paylaş



Evet, biliyoruz “canım kendim” mottosuyla hayatını yaşıyorsun. Son iki senedir çok çalıştın, çok uğraştın. Bu da senin hayatındaki son değişim. Eğer sadece “canım kendim” der, sana söylenenleri duymaz ve değerlendirmezsen bu hayati değişimi kaçırırsın. O halde bu hayat çabasının ne anlamı kalır? Vakit, kendini baştan yazma vakti ve içindeki gücü seyircilere mütevazı bir şekilde yansıtma zamanı. Değişimi başlat, yeni yoluna ilerle ve tadını çıkar.



Başak: Hayaller, iç dünya, gizli işler

Seni zorlayan ilişkileri bitirme zamanı! Geçmişe bakmamak ve geleceğe doğru gitmek için doğru zaman. Özellikle toplumsal konularda kapına fırsatlar gelebilir. Hatta arkadaşlarından ve sosyal ortamlardan bekleyebilirsin bu fırsatları. Hadi onlara gözünü aç. Şanslısın çünkü bu tutulma seni direkt etkilemeyecek ama etkisini göz ardı etmeden fırsatları yakalaman için güzel bir zaman dilimi. İçini sıkan, daraltan ilişkileri bitirmek için de doğru zaman.



Terazi: Sosyal hayat, dostlar, idealler

Toplumda yükselişe geçiyorsun! İş hayatında ve toplumsal konularda kendimizi ifade ediş biçimimizde değişiklikler meydana gelebilir. Kendine güvenerek kendini bu yumuşak değişimi yaşamaya bırakırsan iç huzuru yakalayacak fırsatlar edinebilir ve toplumda yükselişe geçebilirsin. Bu yükseliş sırasında sana eşlik edecek insanlar da bu dönemde yanına gelebilir. Onlarla güzel iletişimler kurabilirsin. Not: Hep başkalarını düşünüyorsun. Tutulma günü iç dünyana gelen mesajı dinle ve kendini zirveye taşı!



Akrep: Kariyer, iş hayatı, kişisel imaj

Yeni yolun hayırlı olsun! Geçen sene birçok değişimin başlangıcını yaşadın ve hissettin. Gökyüzü seni “Doğru yola gir, doğru insanlarla doğru işleri yap” diye çok zorladı. Zorlandıysan ve geçmişi geçmişte bırakıp içindeki güçle hareket ettiysen yeni yolun hayırlı olsun! Henüz geçmişi geçmişte bırakamadıysan son fırsat belki de. Bu tamamlanış senin bir kartal gibi uçman için son uyarı, son teşvik dersek az olmaz. İç dünyanda bir konuya sinirlendiysen bugünlerde temizlemen gereken o önemli konuyu buldun işte! Onu temizlersen kartal gibi zirveye çıkmak için tüm engelleri aşmış olacaksın. Yeteneklerinle donanmış yeni kariyerin hayırlı olsun!



Yay: Uzaklar, seyahatler, hayata olan inanç

Tesadüflere kapını aç! Yeni tesadüfler kapını çalabilir, hadi kapıyı aç! O tesadüfler seni özellikle uluslararası platformlara taşımak için geliyor. Seyahatler bu senenin gündemi ve meyvesi olabilir. Doğru seyahatler planladığından emin olursan Jüpiter’in etkisinden faydalanmak senin için kaçınılmaz ve güzelliklerle dolu olacak. Bu tutulmada geleceğine odaklan, o kapılara odaklan ve Jüpiter’in gücünü içinde hisset.



Oğlak: Ortaklaşa maddi ve manevi yatırımlar, paylaşımlar, miras

Zorlu yıl bitiyor, güzelliklerin gelmesine az kaldı! Ah, senin bir senedir yaşadıkların… Gerçekten zorlandın ama az kaldı. Özellikle ilişkilerinde, ortaklık konularında son tamamlanışlarını yaşıyorsun. İçindeki gücü keşfetmek ve daha da yukarı çıkmak için güzel bir fırsat ve güzel bir dönem. Satürn’ün zorlayıcı değil, güçlendirici etkisinden faydalanman ve bitirmen gerekenleri bitirmen için doğru zaman bu zaman. Bazı maddi getiriler bekliyordun, gelebilirler, hazırlıklı ol!



Kova: Özel ve iş hayatındaki ilişkiler

Romantizm zamanı! Biraz romantizm yaşamaya ne dersin. Bunu pek bilmediğini biliyoruz ama denemek için bu tutulmadan faydalanırsan ve tutulmadan (!) bunu yaşarsan şahane olacak. Sağlığına da dikkat et lütfen. Günlük yaşam dengesini doğru ilerletir, karşına çıkan romantizm fırsatlarını değerlendirirsen o zekanla hayata dair daha da güzel projeler üretirsin.







Balık: Ofis hayatı, günlük işler, projeler, ekip, beslenme şekli

Gelsin yeni heyecanlar! Geçen sene en büyük sınavlarını ve değişimlerini günlük ilişkiler üzerinden ve odaklanman gereken iç huzurundan verdin. Eğer bunları yapamadıysan sağlıkla ilgili bir yerlerde tezahürler yaşamış olabilirsin. Ama müjde, çünkü artık bitti. O değişim işaretlerini doğru aldıysan iç huzurunu, günlük rutinlerini ve ilişkilerini doğru oturttuysan, artık belki de yeni hobiler, yeni heyecanlar ve yeni aşklar için doğru zaman gelmiştir.

GEÇTİĞİMİZ YILKİ KANLI AY TUTULMASI

Kanlı Ay Tutulması en iyi Ortadoğu, Afrika'nın doğusu, ve Asya'nın batısından izlendi.. Bu doğa olayı Türkiye'de en iyi Doğu ve İç Anadolu'da gözlemlenecek. İstanbullu ve İzmirliler de tam tutulmaya tanıklık edebilecek. 22.30'da başlayacak tutulma 00.13'te sona erdi.



21'inci yüzyılın en uzun kanlı Ay tutulması gerçekleşti



Tamamı 6 saat 14 dakika süren, tam tutulduğu süre ise 1 saat 44 dakika olan 21'inci yüzyılın en uzun kanlı Ay tutulması gerçekleşti.



2018 yılındaki Ay ve Güneş tutulmaları arasında ülkemizden gözlenebilen tek tutulma olan 'kanlı Ay tutulması' gerçekleşti.



21'inci yüzyılın en uzun 'kanlı Ay tutulması' özelliğine sahip olan tutulmanın tamamı 6 saat 14 dakika, tam tutulma anı ise 1 saat 44 dakika sürdü.



Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girmesi ve Ay'ın Dünya'nın gölgesinde kalması sonucu gerçekleşen doğa olayı, Antarktika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusunda gözlemlendi.



2019 KANLI AY TUTULMASI NASA CANLI YAYIN İZLE

Tutulmayı izlemek için özel bir ekipmana gerek duyulmayacak. Gökyüzünü görebileceğiniz bulutsuz bir ortamda, ilk saatlerde Güneydoğu, ilerleyen saatlerde ise Doğu yönüne bakmanız yeterli olacak.

Ayrıca tutulma anında kızıl hale gelecek olan Ay'a kızıl gezegen Mars eşlik edecek. Son15 yılın dünyaya en yakın konumunda olacak olan Mars gezegeni tutulma boyunca Ay'ın sağ alt tarafında kızıl bir yıdız gibi görülecek.

Tulmanının baştan sona tamamen izlenebileceği alan (turuncu bölge) ve sırasıyla tutulmanın (koyudan açığa doğru görüş azalıyor) izlenebileceği bölgeler

KANLI AY TUTULMASIYLA İLGİLİ KORKUTAN İDDİA



Hollandalı deprem araştırmacısı Frank Hoogerbeets, kişisel sitesinde bu tutulmanın Dünya'daki tektonik plakaları harekete geçireceğini iddia etti. Bu hareketlenmenin 6 ilâ 8 büyüklüğünde depremlere neden olacağı öngörülüyor. Hristiyanların kutsal kitabı İncil'de ise “Ay kan rengine bürününce felaket alametleri başlayacak” deniyor.

Gezegenimizin tek uydusu olan Ay'ın kızıl görüntüye büründüğü tam Ay tutulması ile gerçekleşecek olan Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması'sı geriye bu kareleri bıraktı. İşte Türkiye ve dünyadan çekilen Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması fotoğrafları...

Dün belki de bir daha göremeyeceğimiz oldukça ender rastlanan üç gökyüzü olayı aynı anda gerçekleşti

Gezegenimizin tek uydusu Ay bugün Dünya'ya hiç olmadığı kadar yakın bir konuma ulaştı. Dolunay ve Kanlı Ay'la birleşen Ay tutulması, Türkiye dahik birçok ülkede gözlemlendi.

"Süper Kanlı Mavi Ay" olarak anılan bu gökyüzü olayı TSİ 18.34'ten itibaren Türkiye'den kısmen de olsa izlenedi.

Merakla beklenen Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması Türkiye’nin farklı noktalarında geriye bu kareleri bıraktı.

Tutulmanın en iyi izlendiği yer ise ABD'nin Batı yakası ve Güneydoğu Asya ülkeleri oldu.

En son 31 Mart 1966’da gerçekleşen bu nadir tam ay tutulması, daha önce ayrı ayrı şahit olduğumuz Süper Ay, Mavi Ay ve Kanlı Ay olaylarının bir arada olması ile meydana geliyor. İnsanın ömründe belki de bir kere gözlemleyeceği Süper Mavi Kanlı Ay tutulması ülkemizden de seyredilebilecek. Fakat ülkemizde Dünya’nın gölgesi Ay’ın neredeyse yarısını kaplayacak. Tam ay tutulması en iyi şekilde ABD’nin batı yakasından ve Güneydoğu Asya ülkerinde gözlemlenebilecek. Bu özel olayı NASA da canlı olarak yayınlayacak.

Mavi Ay nedir?

‘Mavi ay’, aynı takvim ayı içinde iki dolunay görülmesine deniyor. Bu olaya 2.5 yılda bir rastlanıyor.