Süper Loto sonuçları 25 Ekim Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları mpi.gov.tr’de! Süper Loto bugün çekiliyor: İkramiyenin 25 Milyon TL'yi geçmesi bekleniyor. Binlerce vatandaş zengin olmanın hayallerini düşlüyor. Süper Loto en çok çıkan sayıları araştırıyor. 25 Ekim 2018 MPİ Süper Loto kazandıran numaralar neler? Süper Loto çekilişi bugün saat kaçta yapılacak? 574'üncü çekilişi yapılan Süper Loto’da 6 bilen çıkmayınca bu haftaya 20 milyon 341 bin 399 lira 22 kuruş devretti.Yapılacak olan çekilişte ikramiyenin 25 milyon TL’yi geçmesi bekleniyor. Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Süper Loto'nun geçen hafta yapılan çekilişinde de 6 bilen çıkmayınca 9.kez devretti. Bugün yapılacak çekilişte ikramiyenin 25 milyon TL'yi geçmesi bekleniyor. Süper Loto'da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 31, 17 ve 12. Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından 19 Ekim 2007 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 25 EKİM 2018

Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 25 Ekim tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

SÜPER LOTO GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları, 18 Ekim 2018 tarihinde Milli Piyango İdaresi tarafından çekildi; 9'uncu devir gerçekleşti: Devreden ikramiye tutarı 20 milyon 341 bin 399 lira 22 kuruş olarak açıklandı.

DEV İKRAMİYE DEVRETTİ

Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 20 milyon 341 bin 399 lira 22 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 163 kişi 6 bin 591'er lira, 4 bilen 7 bin 893 kişi 146 lira 5'er kuruş, 3 bilen 146 bin 5 kişi 13 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

4, 16, 25, 28, 36, 39

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez

2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez

51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez

48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez

44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez

EN ŞANSLI İLLER

Süper Loto, 574 hafta içinde en fazla İstanbul’a çıktı. İstanbullular 24 kez gülerken, 10 kez ile Ankara takip etti. Üçüncü sıradaki en şanslı il 6 kez ile İzmir oldu. 45 ile ise büyük ikramiye hiç çıkmadı. Bu iller: Adıyaman, Ağrı, Amasya, Artvin, Bingöl, Bilecik, Bitlis, Burdur, Çankırı, Çorum, Deniz, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Muş, Nevşehir, Siirt, Sinop, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Zonguldak, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis ve Düzce.

Oyunun Özellikleri

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..