Süper Loto sonuçları 6 Aralık çekilişi MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula mpi.gov.tr

Süper Loto sonuçları açıklandı. MPİ 6 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama nasıl yapılıyor? Süper Loto sonuçları kazandıran numaralar neler? 6 Aralık Süper Loto sonuçları Milli Piyango sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Büyük ikramiye ne kadar? Süper Loto ne kadar devir yaptı? MPİ soruların yanıtlarını araştıran Süper Loto çekilişine katılan vatandaşlar için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları gerçekleşen çekilişin ardından açıklandı ve kazanan numaralar belli oldu. Her hafta perşembe akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan kişi çıkacak mı merak ediyor. 6 Aralık Perşembe günü için MPİ Süper Loto ne zaman saat kaçta çekiliyor sorusu kupon sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Süper Loto hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango İdaresi'nin en çok açıkladığı numaraları merak ediyor. Süper Loto şanslı numaraları ile ilgili son dakkika haberler ve detaylı bilgiler star.com.tr'de.

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?



Süper Loto, her hafta perşembe akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından çekilmektedir. Süper Loto çekiliş sonuçlarını saat 21.15 itibariyle Milli Piyango İdaresi canlı yayın sayfasından takip edebilirsiniz.

İŞTE GEÇEN HAFTAKİ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Süper Loto sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları belirlendi. En büyük ikramiyeleri dağıtmasıyla ünlenen Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan bulunacak mı merak konusu oldu. İşte, 29 Kasım Süper Loto Milli Piyango sonuçları sorgulama sayfası.



Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 306 bin 685 lira 43 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 46 kişi 11 bin 330 lira 5'er kuruş, 4 bilen 3 bin 149 kişi 178 lira, 3 bilen 62 bin 892 kişi 15 lira 35 kuruş ikramiye almaya hak kazandı.



2, 13, 22, 38, 48, 53

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 306 bin 685 lira 43 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 46 kişi 11 bin 330 lira 5'er kuruş, 4 bilen 3 bin 149 kişi 178 lira, 3 bilen 62 bin 892 kişi 15 lira 35 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Haftanın şanslı numaraları ise şöyle; 2, 13, 22, 38, 48, 53.

SÜPER LOTO ÖZELLİKLERİ



İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.



Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

EN ÇOK ÇIKAN ŞANSLI NUMARALAR



Süper Loto'da en çok çıkan şanslı numaralar, şansını arttırmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, Süper Loto'da son haftaların en çok çıkan numaraları;



03-15-20-30-40-52

07-20-33-39-40-48

04-07-27-35-36-40

05-10-19-20-38-39

01-06-09-11-45-49

01-23-33-36-47-54

04-10-13-20-33-39

12-14-24-30-31-45

07-13-29-34-38-52

04-15-26-34-35-36

08-13-16-27-31-46

03-12-17-28-47-48

06-13-28-33-44-48

11-18-29-40-46-52

02-03-05-22-24-25

06-08-09-17-25-38

12-15-20-25-30-53

01-35-37-40-44-52

04-09-26-30-37-50

12-17-18-37-45-46

20-23-38-42-48-50

04-10-38-41-43-49

10-13-24-29-43-50

02-03-07-08-19-27

02-03-27-51-53-54

24-27-28-36-39-40



SÜPER LOTO'NUN KOLONU NE KADAR?



Süper Loto'nun kolonu, 1 Mart 2016 tarihinden bu yana 2 TL olarak oynatılmaktadır. İşte, Milli Piyango İdaresi'nin konuyla ilgili yayımladığı bilgiler;



"İdaremizce Oynatılan Süper Loto oyununun 1 TL olan kolon bedeli 4 Mart 2016 tarihinden itibaren 2 TL (KDV ve ŞOV dahil) olarak belirlenmiştir.



Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."



SÜPER LOTO NASIL OYNANMALIDIR?



Süper Loto, 1'den 54'e kadar olan rakamlar arasından 6 adet işaretlenerek doldurulmaktadır. Kuponda yer alan bir kolonun iptal edilmesi için, kolonun hemen altında yer alan iptal kutucuğu işaretlenmelidir.



Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise kolonda yapılan işaretlemenin olabildiğince mavi ve siyah kalemle yapılmasıdır.