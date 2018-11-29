Süper Loto sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 29 Kasım MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! 29 Kasım 2018 Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki Süper Loto kazandıran numaralar neler? Geçen haftaki Süper Loto sonuçları nasıldı? Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 40 kişi 12 bin 692 lira 5'er kuruş, 4 bilen 2 bin 529 kişi 215 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 55 bin 753 kişi de 16 lira 90'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte toplam 1 milyon 994 bin 401 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 442 bin 297 lira 29 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 805 bin 819 lira 47 kuruş kamuya aktarıldı. Süper Loto çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 29 Kasım tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek. Süper Loto’da Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 29 Kasım tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

Sonuçlar açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ SÜPER LOTO SONUÇLARI 22 KASIM 2018

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından Süper Loto'da bu haftanın kazandıran numaraları belirlendi. Her hafta büyük heyecan yaratmaya devam eden Süper Loto'da geçtiğimiz hafta 1 kişi 6 bilerek büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 22 Kasım Milli Piyango sonuç sorgulama sayfası.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 631 bin 786 lira 24 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 40 kişi 12 bin 692 lira 5'er kuruş, 4 bilen 2 bin 529 kişi 215 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 55 bin 753 kişi de 16 lira 90'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 994 bin 401 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 442 bin 297 lira 29 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 805 bin 819 lira 47 kuruş kamuya aktarıldı.

1, 4, 24, 39, 47, 51

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez

2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez

51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez

48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez

44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez