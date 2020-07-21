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Yaşam

Şüphelinin evinden cephanelik çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle takibe alınan M.M.K.'ya ait iki adreste yapılan aramada 1 tabanca, 12 fişek, 3 tüfek, 4 adet havai fişek yapımında kullanılan patlayıcı madde ve 8 kök hint keneviri ile bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.M.K., adliyeye sevk edildi.

DHA21 Temmuz 2020 Salı 20:36 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 20:36
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Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bir süredir silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.M.K.'yı takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüpheliye ait iki adrese eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 12 fişek, 1'i pompalı 3 tüfek, 4 adet havai fişek yapımında kullanılan patlayıcı madde ve 8 kök hint keneviri ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.M.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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