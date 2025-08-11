"Cildi beyazlatıyor" ve "sivilce izlerini yok ediyor" şeklinde reklamı yapılan kremleri alan 4 kişi, yüzlerinde ve vücutlarında yaşadıkları rahatsızlıklar nedeniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne başvurdu.

Yapılan kontrollerde kremlerden kaynaklı vücutlarında şişlik, yanma ve kızarıklık meydana gelen hastalar, hastaneye yatırılarak tedavilerine başlandı.

YYÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, AA muhabirine, vatandaşların tavsiye üzerine ilaç kullanmamaları ve bu konuları doktorlarına danışmaları uyarısında bulundu.

İlk vakanın 2 hafta önce geldiğini ifade eden Özkol, "Son 2 haftadır gerçekten ilginç bir vakayla karşılaşıyoruz. İlk başta 2 hafta önce 21 yaşındaki genç bir kadın hastamızı yatırdık. Birinci haftanın sonunda internetten aldığı kremden dolayı cildinin tamamen yandığını gözlemledik. Tedavisini yoğun bakımda gerçekleştirdik. Hasta çok kötüydü, ilk başta bize de öyküsünü anlatmadı. Yüzünden başlayarak tüm vücuda yayılan bir durum söz konusuydu. İlk hastamızın tedavisini uyguladık, şu anda kendisini toparladı." diye konuştu.

- "HASTADAN HASTAYA DEĞİŞEN YOĞUN BİR REAKSİYONLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Aynı krem kaynaklı şikayetlerin arttığını belirten Özkol, şunları kaydetti:



"Son 4-5 gündür aynı kremle ilgili benzer vakalar hastanemize geliyor. Son hastamız aynı ilacı 3-4 gün kullanmış ve herhangi bir problem olmamış ama 1 hafta sonra tüm vücutta yanık benzeri tablo ile karşı karşıyayız. Biz de hayretler içindeyiz, bir ilaç nasıl bu hale getirir? Aslında bu bir ilaç değil kozmetik ürün. Bu konularda biraz daha duyarlı olalım. Hekimlerin önermediği bir kremi, 'leke açıcı' ve 'güzellik kremi' diye kullanmayalım. Bu bizim takip ettiğimiz 2 hafta içerisinde 4. vaka."

Derinin insan sağlığı için çok önemli olduğu vurgulayan Özkol, vatandaşların kulaktan duyma kremler ve ilaçlar kullanmaması, özellikle deride istenmeyen bir durumla karşı karşıya kalındığı zaman hızlıca dermatoloji servisine başvurulması gerektiğini ifade etti.

Her hastada aynı belirtilerin yaşanmadığını anlatan Özkol, şöyle devam etti:

"Hastaları dinlediğimizde yakınlarının kullandığını ve fayda gördüklerini söylüyor. Herkeste krem aynı etkiyi göstermiyor. Hastalarda ilk başta yanma hissi olmuyor. Bizim alerjik kontakt dermatit dediğimiz bir tablo. Muhtemelen 3-4 günlük bir duyarlanmadan sonra tüm vücutta yaygın bir döküntü ve tamamen soyacak şekilde kezzap benzeri bir etki yaratıyor. Riskli bir durum, herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Diğer hastamızı 4-5 gün yoğun bakımda takip ettik, diğer hastalarımıza erken teşhis olduğu için ve kremi tanıdığımızdan dolayı hızlıca müdahale ettik. Şimdi son hastamızın yatışını yaptık. Yoğun tedaviler başlayacak. Hastadan hastaya değişen yoğun bir reaksiyonla karşı karşıyayız."

- "DOKTORLARA DANIŞMADAN KİMSE KREM KULLANILMASIN"

Arkadaşlarının tavsiyesiyle kremi kullandığını ifade eden ve tedavisine başlanan 28 yaşındaki S.Ç, şunları anlattı:



"Kremi yakınlarım tavsiye etti. Ailemden ve yakın çevremden kullananlar vardı. Ben de aktardan aldım ama çok fazla yan etki yarattı. Yanma, kaşınma ve yaralar oluştu. İlk sürmemde hiçbir şey olmadı, 3 defa kullandım. 5 gün ara verdim ve daha sonra bu hale geldim."

Uzman hekim önerisi ve gözetiminde krem kullanılması gerektiğini vurgulayan S.Ç, "İlk kullandığımda hiçbir şey olmadı ben de buna güvenerek devamlı kullandım. Daha sonra alerji yaptı. 2 gün önce acile gittim, bugün de hocamızın yanına geldim ve kremden kaynaklı olduğunu öğrendim. Lütfen doktorlara danışmadan kimse krem kullanılmasın. Yakınlarımda olmadı ama benim başıma geldi. Herkesin başına gelebilir." ifadelerini kullandı.