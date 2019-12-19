19.12.2019 16:21 - Güncelleme: 19.12.2019 16:21

Sosyetenin ünlü isimleri arasında yer alan Süreyya Yalçın hakkında araştırmalar yapılıyor. Lüks yaşamı ve sosyal medya paylaşımları ile yakından takip edilen Süreyya Yalçın 'ın hayatı merak ediliyor. Süreyya Yalçın kimdir, kaç yaşında? Süreyya Yalçın'ın eşi Ozan Baran kimdir? gibi soruların yanıtları da araştrırılıyor. Süreyya Yalçın, dünyanın en zenginleri listesine girmeyi başarmış iş adamı Faruk Yalçın’ın kızıdır. 1984 yılında dünyaya gelmiştir. Aziz Yıldırım'ın yeğenidir. Süreyya Yalçın'ın hayatına dair tüm merak edilenleri sizler için derledik.

SÜREYYA YALÇIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2008 yılında hayata gözlerini yuman Faruk Yalçın'ın kızı olan Süreyya Yalçın, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da kuzenidir. Aslen Diyarbakır Ergani'li olan merak edilen isim, servetiyle Forbes listesine de girmeyi başarmıştır.

Süreyya Yalçın, 2016 yılında ise Antakyalı işadamı Ozan Baran ile evlenmiştir.

SÜREYYA YALÇIN'IN SERVETİ NE KADAR?

2008 yılında vefat eden Faruk Yalçın, mirasçılarına 4 milyar lira bıraktı. İlk eşinden olan dört çocuğu ve ikinci eşinden olan kızı Süreyya Yalçın arasında miras paylaşıldı. Sabah gazetesinin 2016 yıllarında yaptığı bir habere göre, Süreyya Yalçın'ın aylık faiz geliri 833 bin dolar. Haberde Süreyya Yalçın'ın bir bankada 100 milyon dolarlık bir hesabının olduğu belirtiliyor.

SÜREYYA YALÇIN'IN EŞİ OZAN BARAN KİMDİR?

Antakyalı iş adamı Ozan Baran Süreyya Yalçın ile Miamide tanışıp sevgili oldu. Çift, Esma Sultan Yalısı'nda görkemli bir düğün ile 2016 yılında dünya evine girdi. Yalçın sırtına Ozan Baran'ın dövmesini yaptırdı.