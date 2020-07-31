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Yaşam

Suriyeli genç kız, Asi Nehri'nde ölü bulundu

Hatay'da, Asi Nehri'nde Suriye uyruklu Zehra Ali'nin (16) cesedi bulundu.

DHA31 Temmuz 2020 Cuma 22:40 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 22:40
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Akşam saatlerinde merkez Antakya ilçesinde Gündüz Caddesi ile Atatürk Parkı’nı birbirine bağlayan asma köprü yakınından geçenler, Asi Nehri içerisinde bir ceset olduğunu fark edince durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan cesedin, 16 yaşındaki Suriye uyruklu Zehra Ali'ye ait olduğunu belirledi. Genç kızın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Genç kızın intihar etmiş olabileceği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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