Suriyeli Muhammet, serinlemek için girdiği gölette boğuldu

DHA 28 Haziran 2020 Pazar 18:47 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 18:47

Olay, saat 16.30 sıralarında Gökçehüyük Göleti'nde meydana geldi. Bir grup arkadaşıyla gölete gelen Muhammet Nur Mustafa, serinlemek için 3 arkadaşıyla birlikte suya girdi. Suda bir süre yüzdükten sonra 3 arkadaşı, boğulma tehlikesi geçirince çıkmaya çalıştı. O sırada Muhammet Nur Mustafa da, arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşı elini tutup kurtarmak istedi ancak başarılı olamayınca sudan çıktı. Suya batan genç, gözlerden kayboldu. Arkadaşları jandarma ve itfaiye ekilerine haber verdi. Konya kent merkezinden gelen itfaiyeye bağlı dalgıç ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan arama çalışması sonucu gencin ansız bedeni sudan çıkartıldı. Haberi alıp olay yerine gelen aile üyeleri fenalaştı. Aileye sağlık görevlileri müdahale etti.

Muhammet Nur Mustafa'nın cesedi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşananları anlatan gencin arkadaşı Muhammed El Halife, 'Buradan geçtik elbiseleri çıkardık. Ben kenarda duruyordum. Biz girme diye uyardık. Diğer arkadaşlar yüzme biliyordu ama o az biliyordu. Suya girdikten sonra ortaya kadar gittiler. O 'boğuluyorum' diye yardım istedi. Arkadaşlarım elini tutup kurtarmaya çalıştı ancak bir şey yapamayınca sudan çıktı. O da gözden kayboldu' dedi.