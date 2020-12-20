Sürücü direksiyon başında dürüm yiyip ayran içti, polis ekipleri cezayı kesti

DHA 20 Aralık 2020 Pazar 18:55 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 18:55

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Çorum'un cadde ve sokakları, boş kaldı. Güvenlik güçleri, kentin birçok noktasında denetimlerini sıklaştırdı. Trafikteki araçlar durdurulurken, sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup, olmadığına bakıldı. Kent genelinde kısıtlamaya uyulduğu gözlendi. Kısıtlamayı ihlal edenlere ise cezai işlem uygulandı.

Gazi Caddesi Hürriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen denetimlerde polisin durdurduğu otomobilin sürücüsünün emniyet kemeri takmadığı ve direksiyon başında seyir halindeyken hem ayran içtiği hem de dürüm yediği tespit edildi. Durdurulan araç sürücüsü eşini hastaneye götürdüğünü ve 112 Acil Servis ekiplerinin bilgisi dahilinde yola çıktığını söyledi. Polis ekipleri, sağlık ekiplerini arayıp sürücünün söylediklerini doğruladı. Ancak, sürücünün ayran içip, dürüp yiyerek trafikte ilerlediği tespit edilerek emniyet kemeri takmamaktan 132 TL, ayrıca dürüm yiyerek trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan yine 132 TL, toplamda 264 TL, para cezası kesildi.

Cezayı kesen polis sürücüye “Şimdi dürümünüzü yiyebilirsiniz. Lütfen, direksiyon başında daha dikkatli olmalısınız. Kaza yapabilirsiniz, emniyet kemerlerini de mutlaka takalım, size sağlıklı günler dileriz” dedi.

Ceza makbuzunu alan sürücü aracına binip yoluna devam etti.