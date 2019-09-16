Trafikteki araçların arasına yıldırım düştü

Rusya'nın Sibirya'daki Berdskoye karayolunda seyreden sürücüler, gelen çifte patlama sesinin ardından güçlü parlamayla geçici körlük yaşadı.

O an araç kamerası kayıtta olan Galina Ershova, çifte şimşek çarpmasını saniye saniye kaydetti.

Yıldırımın kısmen isabet ettiği öndeki SUV aracın aküsünün bittiği, yolculardan hiçbirinin zarar görmediği belirtildi.

Aracı kullanan Anna Nakaznykh, ''Olayın çok fazla görgü tanığı vardı. Ama kimse durmadı. Hepsi hiçbirşey olmamış gibi yoluna devam etti.'' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.