Trafikteki araçların arasına yıldırım düştü
Rusya'da seyir halindeki araçların arasına yıldırım düşme anı, bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
- star.com.tr
Rusya'nın Sibirya'daki Berdskoye karayolunda seyreden sürücüler, gelen çifte patlama sesinin ardından güçlü parlamayla geçici körlük yaşadı.
O an araç kamerası kayıtta olan Galina Ershova, çifte şimşek çarpmasını saniye saniye kaydetti.
Yıldırımın kısmen isabet ettiği öndeki SUV aracın aküsünün bittiği, yolculardan hiçbirinin zarar görmediği belirtildi.
Aracı kullanan Anna Nakaznykh, ''Olayın çok fazla görgü tanığı vardı. Ama kimse durmadı. Hepsi hiçbirşey olmamış gibi yoluna devam etti.'' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
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