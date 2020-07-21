İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2020 Salı / 30 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8588
  • EURO
    7,8536
  • ALTIN
    400.672
  • BIST100
    119281
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Sürücünün yolda fark edip ezmek istemediği yılan aracın içine girdi
Yaşam

Sürücünün yolda fark edip ezmek istemediği yılan aracın içine girdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde seyir halindeki aracın içerisine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yılanı çıkarmak için dakikalarca yerlerde sürüklenen ekipler sonunda hayvanı çıkarmayı başardı.

İHA21 Temmuz 2020 Salı 00:51 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 00:51
ABONE OL

Olay, Sandıklı Zafer Mahallesi TOKİ mevkiinde meydana geldi. Uğur Küçük 52 KE 328 plakalı hafif ticari aracıyla yolda ilerlerken, yoldan geçen yılanı fark etti. Yılanı ezmemek için yavaşlayan Küçük, hayvanın bir anda arabanın motor kısmına girdiğini fark etti. Aracını yol kenarında park eden Küçük itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Sandıklı Belediyesi İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik uğraşın ardından aracın motor bölümüne giren yılanı çıkardı. Ekipler yılanı girdiği çıkarma için dakikalarca yerlerde sürüklendi. Özel ekipman yardımı ile yılanı bulunduğu yerden alan itfaiye erleri yılanı tekrar doğaya saldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.