Survivor 2019 ne zaman başlıyor? (Survivor yarışmacı kadrosunda kimler olacak?)

Survivor 2019 başlıyor. Merakla beklenen Survivor 2019 Türkiye Yunanistan kadrosu açıklandı. Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışması kadrosuna bu haberimiz üzerinde ulaşabilirsiniz. Survivor için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklama ile Survivor'ın başlayacağı tarih duyuruldu. Peki Survivor 2019 Türkiye Yunanistan ne zaman başlayacak? Kadrosunda kimler var? İşte konuya ilişkin yapılan açıklamaların detayları...

Her sene seyircileri ekran başına kilitlemeyi başaran Survivor ile ilgili Acun Ilıcalı'dan flaş açıklamalar geldi. Survivor 2019'un yayın tarihi belli oldu. Bu sene Türkiye ve Yunanistan yarışmacıları karşı karşıya gelecek. Survivor yayın hayatına başladığı ilk dönemlerde de iki ülke karşı karşıya gelmiş ve Türkiye birinci olmuştu.

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yarışmasında Survivor'ın 2 Şubat'ta başlayacağını açıkladı. Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasında 30 yarışmacı adayı belli oldu. Ilıcalı, bu sezon Türkiye-Yunanistan mücadelesine sahne olacak Survivor'ın yarışmacılarına seyircilerin karar vereceğini açıkladı. İnternette bir anket açtıklarını açıklayan Ilıcalı, orada seyircilerin verdiği oylarla yarışmacıları seçeceklerini duyurdu.

Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklama ile Survivor'ın başlayacağı tarih duyuruldu. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl Türkiye-Yunanistan takımları arasındaki mücadele izleyici ile buluşacak. Survivor Türkiye takımında yer alacak olan yarışmacılarda halkın oyları ile belirlenecek. Video paylaşım sitesi Youtube üzerinden Survivor Türkiye'de yarışmacı olmak isteyen adayların videoları tanıtıldı.

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2019 Survivor Tükiye - Yunanistan mücadelesi, 2 Şubat 2019 Cumartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek.

İLK YARIŞMACI BELLİ OLDU

Survivor 2019'da yarışacak ilk yarışmacı kesinleşti. Daha önce Masterchef Türkiye'de yarışan Hakan Kanık Survivor'ın ilk yarışmacısı.

2019 SURVİVOR YARIŞMACI KADROSUNDA KİMLER VAR?

Seda Ocak

Büşra Yalçın

Müzeyyen Seren Bayülken

Atakan Işıktutan

Emin Günenç

Erdem Ekşioğlu

Emre Durak

Kader Karakaya

Buse Akar

Asil Cengiz

Kaan Kazgan

Özgür Özdemir

Azim Kaan Güvenilir

Okay Köksal

Hikmet Tuğsuz

Ecem Onaran

Halim Baydur

Sami Levi

Melisa Emirbayer

Yusuf Karakaya

Serpil Uzunçavdar

Sinem Kılıç

Burak Yurdugör

Sıla Rümeysa Ölçek

Simge Olçun

Begüm Güven

Bora Edin

Sude Burcu