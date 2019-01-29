Survivor 2019 ne zaman başlıyor? (Survivor yarışmacı kadrosunda kimler olacak?)
Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacıları belli oldu. Heyecanla beklenen Survivor yarışmasının ne zaman başlayacağı, 2019 yılı Türkiye Yunanistan kadrosunda kimlerin olduğu merak konusu oldu. Tv8'de ekrana gelecek olan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışması kadrosunda yer alan isimler ve yayına başlayacağı tarih, programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.
Survivor 2019 başlıyor. Merakla beklenen Survivor 2019 Türkiye Yunanistan kadrosu açıklandı. Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışması kadrosuna bu haberimiz üzerinde ulaşabilirsiniz. Survivor için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklama ile Survivor'ın başlayacağı tarih duyuruldu. Peki Survivor 2019 Türkiye Yunanistan ne zaman başlayacak? Kadrosunda kimler var? İşte konuya ilişkin yapılan açıklamaların detayları...
Her sene seyircileri ekran başına kilitlemeyi başaran Survivor ile ilgili Acun Ilıcalı'dan flaş açıklamalar geldi. Survivor 2019'un yayın tarihi belli oldu. Bu sene Türkiye ve Yunanistan yarışmacıları karşı karşıya gelecek. Survivor yayın hayatına başladığı ilk dönemlerde de iki ülke karşı karşıya gelmiş ve Türkiye birinci olmuştu.
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yarışmasında Survivor'ın 2 Şubat'ta başlayacağını açıkladı. Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasında 30 yarışmacı adayı belli oldu. Ilıcalı, bu sezon Türkiye-Yunanistan mücadelesine sahne olacak Survivor'ın yarışmacılarına seyircilerin karar vereceğini açıkladı. İnternette bir anket açtıklarını açıklayan Ilıcalı, orada seyircilerin verdiği oylarla yarışmacıları seçeceklerini duyurdu.
Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklama ile Survivor'ın başlayacağı tarih duyuruldu. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl Türkiye-Yunanistan takımları arasındaki mücadele izleyici ile buluşacak. Survivor Türkiye takımında yer alacak olan yarışmacılarda halkın oyları ile belirlenecek. Video paylaşım sitesi Youtube üzerinden Survivor Türkiye'de yarışmacı olmak isteyen adayların videoları tanıtıldı.
SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2019 Survivor Tükiye - Yunanistan mücadelesi, 2 Şubat 2019 Cumartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek.
İLK YARIŞMACI BELLİ OLDU
Survivor 2019'da yarışacak ilk yarışmacı kesinleşti. Daha önce Masterchef Türkiye'de yarışan Hakan Kanık Survivor'ın ilk yarışmacısı.
2019 SURVİVOR YARIŞMACI KADROSUNDA KİMLER VAR?
Seda Ocak
Büşra Yalçın
Müzeyyen Seren Bayülken
Atakan Işıktutan
Emin Günenç
Erdem Ekşioğlu
Emre Durak
Kader Karakaya
Buse Akar
Asil Cengiz
Kaan Kazgan
Özgür Özdemir
Azim Kaan Güvenilir
Okay Köksal
Hikmet Tuğsuz
Ecem Onaran
Halim Baydur
Sami Levi
Melisa Emirbayer
Yusuf Karakaya
Serpil Uzunçavdar
Sinem Kılıç
Burak Yurdugör
Sıla Rümeysa Ölçek
Simge Olçun
Begüm Güven
Bora Edin
Sude Burcu
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