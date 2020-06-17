Survivor anlat bakalım oyununda Demet Özdemir sürprizi! Demet Özdemir kimdir?

17 Haziran 2020 Çarşamba 10:35 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 10:35

Daha sonra Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No:309, Erkenci Kuş ve son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Demet Özdemir güzellliği ve düzgün fiziği ile herkesi kendine hayran bırakıyor. Güzel oyuncu şu sıralar Mavi tur için ödediği rakam ile konuşuluyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Survivor 2020'de Cemal Can Canseven ile Anlat Bakalım'da mücadele edecek.

'ANLAT BAKALIM'DA YARIŞACAK YENİ İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Survivor Anlat Bakalım’da Demet Özdemir’in yanı sıra Bensu Soral, Enis Arıkan, Furkan Korkmaz, Haluk Levent, Danilo Zanna, Eser Yenenler ve Mustafa Ceceli de yarışacak.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Özdemir, 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de doğdu. Ailesi Bulgaristan göçmenidir. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşınmıştır. Özdemir bir röportajda belirttiği babasıyla ilişkisi üzerine: "Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır." dedi.

Bengü'nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans etmeye başlamıştır. 2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır. Mustafa Sandal'ın "Ateş Et ve Unut" adlı klibinde de yer almıştır. İlk televizyon deneyiminde ise 2013 yılında FOX TV'de yayımlanan baş rollerini Esra Ronabar, Murat Han ve Ekin Koç ile paylaştığı Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide "Aylin" karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide "Alya" karakterini, Tut Sözünü adlı Sinema filminde ise "Demet" karakterini canlandırmıştır.

Star TV'de yayımlanan, başrolleri Yusuf Çim ile birlikte paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide "Aslı" karakterini canlandırmıştır. Bengü'nün "Hodri Meydan" şarkısının klibinde oynamıştır. 2016 Haziran ayından itibaren FOX TV de yayımlanmış olan No:309 adlı dizide "Lale" karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında Burak Aksak'ın yazıp yönettigi Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde "Aysel" karakterini canlandırmıştır. 2018-2019 yıllarında Star TV'de yayımlanan Erkenci Kuş adlı dizide 2 sezon "Sanem" karakterini canlandırmıştır. Erkenci Kuş dizisindeki performansı ile Orta Doğu'nun en prestijli ödül töreni Murex D'or Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülmüştür. 2019 Aralık ayından itibaren TV8'de yayımlanan ve Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde "Zeynep" karakterine hayat vermektedir.