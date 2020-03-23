Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir? Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında?

23 Mart 2020 Pazartesi 10:16 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 10:16

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu sene Survivor'da çok sayıda isim sakatlık nedeniyle erkenden yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Sakatlık nedeniyle veya diskalifiye olan yarışmacıların yerine yeni yarışmacılar Dominik'e geldi. Ekranların merakla izlenen Survivor 2020 yarışmasının yeni yüzlerinden biri de Aşkım Burçe Tunay oldu. Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olduğu bilinen Ünlüler takımına yedek kadrodan katılan Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Aşkım Burçe Tunay hakkında merak edilenler...

Televizyon ekranlarının en çok takip edilen yarışma programı olan Survivor, tüm hızıyla devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor'a yeni yüzler dahil oldu. Ünlüler ve Gönüllüler olarak iki takım halinde yarışma tüm heyecanıyla devam ederken takımlardaki yarışmacılar internet üzerinden araştırılıyor. Ünlüler takımına sonradan dahil olan Aşkım Burçe Tunay ismi de merak edilenler arasında... Özellikle Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir, boyu kaç, aslen nereli ve mesleği ne şeklindeki soruların yanıtları araştırılıyor. Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Aşkım Burçe Tunay hakkında merak edilenler...

SURVİVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

Survivor 2020 Ünlüler takımına yedek kadrodan katılan Aşkım Burçe Tunay, 2000 doğumlu. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin’de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

AŞKIM BURÇE TUNAY’IN SPOR GEÇMİŞİ

Aşkım Burçe Tunay, 2006 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Yaz Spor Okulu’nda Hakan Akdoğan önderliğinde cimnastik sporuna başladı. Aynı üniversitenin Spor Kulübünde lisanslı sporculuğa 2007 yılında adım attı. Burada hem artistik hemde trampolin olarak sürdürdüren Aşkım Burçe Tunay, yarışmacı kimliğini, 2010 yılında İstanbul’a dönüşte trampoline karar vererek İst. Akademik Spor Kulübü’nde Cumhur Zorba hocamın nezaretinde devam etti.

İlk sportif başarısı 2012 I.Etap Kulüplerarası Yarışması’nda 6.’cılık elde ederek aldı. 19-25 Ocak 2013 yılında İzmir’de toplanan Trampolin Cimnastik Yıldız-Genç-Büyük Gelişim Kampı’na çağrılması, Milli Takım ile ilk “tanışmaması” oldu. Nisan 2013/İzmir‘de 5.’cilik, Temmuz 2013/Samsun’da 4.’cülük ile 01-07 Eylül 2013/Samsun Gelişim Kampı sonrası 12-13 Ekim 2013/Mersin’de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda aldığım ilk Türkiye Şampiyonluğu ile Milli Takıma çağrılarak, 14-18 Kasım 2013’de Bulgaristan/Sofya’da Dünya Yaş Grupları Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etme hakkını elde ettim. İlk millilik heyecanı ile serimi tam bitiremediğinden dolayı ancak dünya 65.’cisi olarak ilk milli heyecanı yaşadı.

Türkiye dahilindeki yarışmalardaki başarılarına Nisan 2016’da İspanya/Valladolid’de düzenlenen Avrupa Şampiyonası’na katılarak devam etti. 2016’da Brescia/İtalya’da Final yaparak 6.’cılık ve Santerem/Portekiz’de yine Final yaparak 4.’cü olarak en iyi derecemi yaptı.

I. Okullararası Trampolin Tr. Şampiyonası’nda okulum Maltepe Anadolu Lisesi’ni temsil ederek daha önce İstanbul 1.’cisi olarak katıldığı şampiyonadan okuluma Türkiye 3.’lüğünü kazandırdı. Aşkım Burçe Tunay şu an antrenörü Murat Ocaktan ile sporculuk yolumda ilerlemeye çalışıyor.

AŞKIM BURÇE TUNAY’IN BOYU KAÇ?

Survivor yarışması gönüllüler takımı yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay 162 cm boyunda.